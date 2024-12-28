21:45
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Общество

В Европе начали блокировать доступ к Telegram-каналам российских госСМИ

В Европе начали блокировать доступ к Telegram-каналам российских госСМИ. В частности, канал государственного РИА Новости недоступен в Литве, Нидерландах, Германии и Венгрии. Об этом пишет «Дождь».

Само агентство сообщило, что их канал недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии.

Помимо этого, как отмечает «Дождь», в Нидерландах, Германии и Венгрии недоступны Telegram-каналы «Первого канала», «России 1» и «Известий».

«Осторожно, новости» пишет, что в Евросоюзе не работает Telegram-канал НТВ. Также пользователи сообщили о недоступности в некоторых европейских странах каналов «Российской газеты», «РИА Россия 24/7» и «РЕН».

В мае Совет ЕС запретил вещание на территории Евросоюза РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и «Голоса Европы». По мнению европейских чиновников, эти СМИ распространяют и поддерживают пропаганду Кремля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315699/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
В России трафик YouTube упал до рекордно низкого уровня
В России заблокировали доступ к мессенджеру Viber
Водители блокируют выезд у станции скорой помощи. Глава УПСМ дал поручения
Еврокомиссия перевела в помощь Украине 4,2 миллиарда евро
Верховный представитель Евросоюза посетит Кыргызстан
Эксперты выяснили: iPhone на iOS 17.4 невозможно взломать с помощью Cellebrite
Садыр Жапаров встретился с главой Евросоюза. Подробности
ЕС принял 14-й пакет санкций в отношении РФ. Они затрагивают компании и из КР
Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз начнутся 25 июня
Страны G7 и ЕС ужесточат меры против банков, помогающих РФ обходить санкции
Популярные новости
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Казахстан может лишиться пансионатов на&nbsp;Иссык-Куле, если не&nbsp;выполнит договор Казахстан может лишиться пансионатов на Иссык-Куле, если не выполнит договор
Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка &laquo;Аламедин&raquo; Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка «Аламедин»
Бизнес
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
28 декабря, суббота
21:33
В Европе начали блокировать доступ к Telegram-каналам российских госСМИ В Европе начали блокировать доступ к Telegram-каналам р...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 декабря: будет солнечно
20:03
Авиаперевозчики вводят ограничения на рейсы в Россию, включая и «Туркменистан»
19:33
Ринат Асанов, пострадавший при крушении самолета в Актау, пришел в сознание
19:03
Авиакатастрофа в Актау. Путин принес извинения президенту Азербайджана