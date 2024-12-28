В Европе начали блокировать доступ к Telegram-каналам российских госСМИ. В частности, канал государственного РИА Новости недоступен в Литве, Нидерландах, Германии и Венгрии. Об этом пишет «Дождь».

Само агентство сообщило, что их канал недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии.

Помимо этого, как отмечает «Дождь», в Нидерландах, Германии и Венгрии недоступны Telegram-каналы «Первого канала», «России 1» и «Известий».

«Осторожно, новости» пишет, что в Евросоюзе не работает Telegram-канал НТВ. Также пользователи сообщили о недоступности в некоторых европейских странах каналов «Российской газеты», «РИА Россия 24/7» и «РЕН».

В мае Совет ЕС запретил вещание на территории Евросоюза РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и «Голоса Европы». По мнению европейских чиновников, эти СМИ распространяют и поддерживают пропаганду Кремля.