«Я смог накопить деньги и построить дом»: Акылбек Эсенбаев о работе водителем

Акылбек Эсенбаев переехал в Москву и начал новый этап своей жизни — работу в такси, которая помогла ему не только адаптироваться в мегаполисе, но и воплотить свои мечты в реальность, например купить в Кыргызстане дом для своей семьи.

Акылбек рассказал о трудностях московской жизни, забавных случаях на работе и том, чего больше всего ему не хватает вдали от Родины.

— Как давно вы переехали и с чего начинался ваш путь?

— Я приехал на заработки в Россию пять лет назад. Нужно было как-то кормить семью. Сначала устроился в одно место, но там толком не платили зарплату. Обманывали. Стал искать другие варианты. От соотечественников узнал о том, что можно зарабатывать в «Яндекс Go». Для того чтобы устроиться, нужно было собрать всего 4-5 документов и пройти довольно простую и понятную систему контроля и регистрации.

Так в 2020 году я начал работать в одном из московских таксопарков. Работа хорошая. Благодаря ей я смог реализовать много планов, в том числе и очень важных. Самое главное — я смог накопить деньги и построить дом у себя на родине в Кыргызстане.

— Как проходит ваш обычный рабочий день?

— Мой день начинается рано: выезжаю на смену в 7 утра и работаю до вечера. В обед беру перерыв на 1-2 часа. Моя цель — за смену заработать 10-12 тысяч рублей. У меня здесь нет своей машины — работаю на арендованной. Заправляю ее за свой счет, поэтому стараюсь работать больше.

Смотрите, аренда машины стоит 90 тысяч рублей в месяц — это около 3 тысяч в день. На бензин уходит 60 тысяч. Если за месяц заработаю 250 тысяч, то после выплат чистыми остается 100 тысяч. Из них вычитаются налоги 18-25 тысяч. Минусуем еще оплату за квартиру 20-25 тысяч. За вычетом всего остается где-то 50 тысяч рублей. Бывает, что зарабатываю больше — от 70 до 100 тысяч в месяц.

— Трудно было стать водителем такси? С чем столкнулись?

— В Москве поначалу было сложно: большой город, развязки, часто по незнанию терялся, нарушал правила — парковался в неположенных местах. Штрафы за нарушения ПДД тут ощутимые — за неправильную парковку выписывают 5 тысяч рублей. Сейчас выучил все тонкости и штрафов уже не получаю. Можно сказать, знаю Москву лучше, чем Бишкек.

— Были ли у вас забавные случаи на работе?

— В такси много интересных ситуаций. Люди встречаются разные. Например, как-то раз я забрал пассажиров из аэропорта Шереметьево и отвез их... к себе домой. Они очень тихо ехали всю дорогу, и я просто про них забыл. Уже собрался идти отдыхать, вышел из машины, а пассажиры сидят сзади! Хорошо, что люди попались понятливые. Посмеялись вместе, я отвез их по адресу и только потом вернулся домой.

— Много наших земляков работает в такси в Москве? Общаетесь ли вы с ними?

— В Москве их действительно много. Я состою в двух группах, в каждой из которых по 100–150 человек. Мы лично друг с другом не знакомы, но общаемся через эти группы и помогаем друг другу. Только за последнюю неделю двое попали в аварию. В такие моменты мы скидываемся кто сколько может, обычно по 500 – 1 тысяче рублей. Мы также помогаем тем, у кого проблемы или кто попал в трудную ситуацию, например из-за пьянства. Собираем деньги понемногу и отправляем их в Кыргызстан.

— По чему вы больше всего скучаете в Кыргызстане?

— Больше всего скучаю по детям. Мы живем в селе рядом с аэропортом «Манас». Очень хочу вернуться домой, но пока нужно зарабатывать.

Еще здесь не хватает нашей еды, она у нас вкуснее — и фрукты, и мясо. Здесь, в Москве, купишь что-то в магазине, а оно невкусное.

— Какие у вас планы на будущее? Хотели бы вернуться в Кыргызстан?

— Планирую доработать эту зиму в Москве и летом вернуться домой. Попробую поработать с помощью «Яндекс Go» в Кыргызстане. Если все будет хорошо, то останусь и буду работать дома. В Москве жизнь дорогая: продукты, жилье — все это стоит немалых денег.

Мы с соотечественниками вчетвером снимаем двухкомнатную квартиру за 80 тысяч рублей. Если перееду в Россию с семьей, то придется думать о детях, их устройстве в школу, съеме жилья.