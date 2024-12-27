На 27 декабря объем воды в Токтогулке составил 11,4 миллиарда кубов

На 27 декабря уровень воды в Токтогульском водохранилище составляет 11,416 миллиарда кубометров. Такие данные представили «Электрические станции».

Приток воды за сутки в среднем составил 183 кубометра в секунду, а отток — 797 кубометров. Для сравнения: год назад в аналогичную дату приток был чуть выше — 179 кубометров в секунду, а отток заметно меньше — 451 кубометр.

Объем воды по сравнению с прошлым годом увеличился на 0,88 миллиарда кубометров: тогда показатель составлял 10,536 миллиарда кубов.

Разница в суточном притоке за год составила 4 кубометра в секунду, а в оттоке — 346 кубометра в секунду.

Добавим, если уровень воды на Токтогульской ГЭС упадет до критической отметки в 6,5 миллиарда кубов, то станция перестанет вырабатывать электроэнергию. Это повлияет на всю страну, так как ГЭС обеспечивает около 40 процентов всей электроэнергии в Кыргызстане. В результате может возникнуть нехватка электричества, что приведет к отключениям света, затруднит работу предприятий, домов и инфраструктуры.