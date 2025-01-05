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Общество

Зимние Арсланбоб и закат в Кара-Балте. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. А вот и первый в этом году выпуск. Сейчас в стране каникулы, и наверняка многие выбрались на природу. Мы же отправимся в наше виртуальное путешествие.

Сначала вспомним снегопад, который обрушился на Бишкек за десять дней до Нового года. Четыре фотографии сделаны в одном районе города в течение дня.

Еще один наш постоянный автор Илья Шипулин запечатлел столицу уже вечером после снегопада.

И еще одно, но уже видео с того снегопада в Бишкеке снял Рустам (автор фамилию не назвал).

Полюбуемся красивым зимним закатом, который увидела и сфотографировала Асель Исаева еще год назад. Но от этого вид не потерял своей прелести.

Завершим наше первое в новом году путешествие по Кыргызстану на юге. Фотографии зимнего Арсланбоба сделал Алмаз Таштемир уулу (страничка автора в Instagram — Jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить и порадовать. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Главное, немного поискать в своих архивах интересные фотографии и видео. Дальше все просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315375/
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