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Общество

Народный курултай создал рабочую группу. Она будет инициировать законопроекты

Председатель Народного курултая Мыктыбек Абдылдаев заявил о создании рабочей группы, которая в будущем будет инициировать законопроекты и вносить их на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Глава национального совета напомнил, что у Народного курултая есть право законодательной инициативы.

В состав рабочей группы вошли:

  • экс-депутат ЖК Мыктыбек Абдылдаев;
  • вице-президент НАН КР Чолпонкул Арабаев;
  • бывший аким Ат-Башинского района Болот Исаев;
  • доктор исторических наук Абдрахман Алымбаев;
  • доктор юридических наук Урмат Аманалиев;
  • доктор юридических наук Болот Токтобаев;
  • лидер движения «Кырк чоро» Замир Кочорбаев;
  • Эльдарбек Шаршенбек уулу (из секретариата Народного курултая).

В списке, озвученном Мыктыбеком Абдылдаевым, был и советник президента Бекбосун Борубашов. Однако Садыр Жапаров попросил исключить его, чтобы избежать обвинений в связях с рабочей группой и не создавать впечатления, что глава государства через Народный курултай продвигает свои законопроекты.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит третий Народный курултай с участием президента Садыра Жапарова.

В работе форума участвуют 700 делегатов со всей страны, спикер Жогорку Кенеша, председатель кабинета министров и его заместители, руководители министерств, ведомств и других организаций.

По данным пресс-службы главы государства, для освещения мероприятия аккредитовано более 100 представителей СМИ.

Курултай транслируется в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов, а также в соцсетях. Завершит свою работу курултай завтра, 21 декабря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314948/
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