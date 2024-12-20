Народный курултай создал рабочую группу. Она будет инициировать законопроекты

Председатель Народного курултая Мыктыбек Абдылдаев заявил о создании рабочей группы, которая в будущем будет инициировать законопроекты и вносить их на рассмотрение Жогорку Кенеша.
Глава национального совета напомнил, что у Народного курултая есть право законодательной инициативы.
В состав рабочей группы вошли:
- экс-депутат ЖК Мыктыбек Абдылдаев;
- вице-президент НАН КР Чолпонкул Арабаев;
- бывший аким Ат-Башинского района Болот Исаев;
- доктор исторических наук Абдрахман Алымбаев;
- доктор юридических наук Урмат Аманалиев;
- доктор юридических наук Болот Токтобаев;
- лидер движения «Кырк чоро» Замир Кочорбаев;
- Эльдарбек Шаршенбек уулу (из секретариата Народного курултая).
В списке, озвученном Мыктыбеком Абдылдаевым, был и советник президента Бекбосун Борубашов. Однако Садыр Жапаров попросил исключить его, чтобы избежать обвинений в связях с рабочей группой и не создавать впечатления, что глава государства через Народный курултай продвигает свои законопроекты.
Напомним, сегодня в Бишкеке проходит третий Народный курултай с участием президента Садыра Жапарова.
В работе форума участвуют 700 делегатов со всей страны, спикер Жогорку Кенеша, председатель кабинета министров и его заместители, руководители министерств, ведомств и других организаций.
По данным пресс-службы главы государства, для освещения мероприятия аккредитовано более 100 представителей СМИ.
Курултай транслируется в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов, а также в соцсетях. Завершит свою работу курултай завтра, 21 декабря.