Народный курултай создал рабочую группу. Она будет инициировать законопроекты

Председатель Народного курултая Мыктыбек Абдылдаев заявил о создании рабочей группы, которая в будущем будет инициировать законопроекты и вносить их на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Глава национального совета напомнил, что у Народного курултая есть право законодательной инициативы.

В состав рабочей группы вошли:

экс-депутат ЖК Мыктыбек Абдылдаев;

вице-президент НАН КР Чолпонкул Арабаев;

бывший аким Ат-Башинского района Болот Исаев;

доктор исторических наук Абдрахман Алымбаев;

доктор юридических наук Урмат Аманалиев;

доктор юридических наук Болот Токтобаев;

лидер движения «Кырк чоро» Замир Кочорбаев;

Эльдарбек Шаршенбек уулу (из секретариата Народного курултая).

В списке, озвученном Мыктыбеком Абдылдаевым, был и советник президента Бекбосун Борубашов. Однако Садыр Жапаров попросил исключить его, чтобы избежать обвинений в связях с рабочей группой и не создавать впечатления, что глава государства через Народный курултай продвигает свои законопроекты.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит третий Народный курултай с участием президента Садыра Жапарова.

В работе форума участвуют 700 делегатов со всей страны, спикер Жогорку Кенеша, председатель кабинета министров и его заместители, руководители министерств, ведомств и других организаций.

По данным пресс-службы главы государства, для освещения мероприятия аккредитовано более 100 представителей СМИ.

Курултай транслируется в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов, а также в соцсетях. Завершит свою работу курултай завтра, 21 декабря.





