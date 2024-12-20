Журналистам предложили выступить на Народном курултае с конструктивной критикой

Сегодня, 20 декабря, на третьем Народном курултае делегат из Ноокена Асылбек Абдыкадыров предложил выступить журналистов нескольких СМИ на мероприятии.

По его словам, на интернет-сайтах пишут, что в стране нет свободы слова, а делегаты курултая — дежурные люди.

«Они манипулируют мнением общества. Почему бы не узнать мнения таких СМИ, как «Кактус», «Азаттык» и «ПолитКлиника»? Тогда бы рассмотрели вопрос донесения информации до общественности», — предложил Асылбек Абдыкадыров.

На что президент Садыр Жапаров, который участвует в курултае, ответил, что не против.

«Пусть решают делегаты, я не могу вмешиваться. Хочу еще предупредить всех делегатов: если есть конструктивная критика, то говорите, как есть. Никто за это вас не накажет. Курултай для чего? Чтобы высказать все проблемы. Если решите, что должны выступить журналисты, то пусть выступают с конструктивной критикой и предоставят факты», — заявил он.