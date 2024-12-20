13:42
USD 87.00
EUR 90.55
RUB 0.84
Общество

Журналистам предложили выступить на Народном курултае с конструктивной критикой

Сегодня, 20 декабря, на третьем Народном курултае делегат из Ноокена Асылбек Абдыкадыров предложил выступить журналистов нескольких СМИ на мероприятии.

По его словам, на интернет-сайтах пишут, что в стране нет свободы слова, а делегаты курултая — дежурные люди.

«Они манипулируют мнением общества. Почему бы не узнать мнения таких СМИ, как «Кактус», «Азаттык» и «ПолитКлиника»? Тогда бы рассмотрели вопрос донесения информации до общественности», — предложил Асылбек Абдыкадыров.

На что президент Садыр Жапаров, который участвует в курултае, ответил, что не против.

«Пусть решают делегаты, я не могу вмешиваться. Хочу еще предупредить всех делегатов: если есть конструктивная критика, то говорите, как есть. Никто за это вас не накажет. Курултай для чего? Чтобы высказать все проблемы. Если решите, что должны выступить журналисты, то пусть выступают с конструктивной критикой и предоставят факты», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314872/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Ноокен менен Базар-Коргондун жашоочулары суу сактагыч куруп берүүнү суранышты
Президент кыргызстандыктарды мугалимдер менен дарыгерлерди кемсинтпөөгө чакырды
Элдик курултайда журналисттерди конструктивдүү сын менен сөз сүйлөөгө чакырылды
Президент призвал кыргызстанцев не унижать учителей и врачей
Садыр Жапаров рассказал, какие льготы есть для уязвимых слоев населения
Делегат курултая просит установить светофор на въезде в Кара-Балту
«Всего лишь делегаты». Мыктыбек Абдылдаев пошутил, что ему не налили воду
Садыр Жапаров мамлекетке кайтарылган мүлктөр тууралуу айтып берди
Чистота страны начинается с нашего сознания. Садыр Жапаров об экологии
Президент пообещал защитить бизнес от давления правоохранительных органов
Популярные новости
Все билеты проданы. Сегодня в&nbsp;Москву из&nbsp;Бишкека отправляется первый поезд Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
В&nbsp;Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до&nbsp;Сокулука В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до Сокулука
В&nbsp;Кыргызстане строят больницы и&nbsp;поликлиники, но&nbsp;работать в&nbsp;них зачастую некому В Кыргызстане строят больницы и поликлиники, но работать в них зачастую некому
Бизнес
Выгодная акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
20 декабря, пятница
13:39
Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby беспл...
13:25
В Кыргызстане утверждена Национальная программа развития футбола до 2034 года
13:25
Жители Ноокена и Базар-Коргона просят президента построить им водохранилище
13:19
Президент призвал кыргызстанцев не унижать учителей и врачей
13:16
Садыр Жапаров рассказал, какие льготы есть для уязвимых слоев населения