В Перу родился первый ребенок, зачатый с помощью революционной технологии. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщила компания Gameto.

Уточняется, что на территории Перу родился первый ребенок, которого зачали с помощью революционной технологии оплодотворения Fertilo. Метод является альтернативой традиционному экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

Фото из социальной сети X Gameto

Гендиректор Gameto Дина Раденкович назвала рождение первого ребенка с помощью новой технологии большим шагом вперед в сфере репродуктивного здоровья. Fertilo преодолевает главные проблемы ЭКО: долгое лечение, серьезные побочные эффекты, эмоциональное и физическое напряжение.

«Fertilo обеспечивает потенциально более быстрое, безопасное и доступное решение для семей», — считают в компании.

Новая технология использует стволовые клетки, уменьшает количество инъекций на 80 процентов и период лечения до трех дней. Врач Луис Гусман, который провел процедуру, сказал, что Fertilo сильно снижает риски, связанные с ЭКО, и намного упрощает получение яйцеклеток.