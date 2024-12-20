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Общество

В Перу родился первый ребенок, зачатый с помощью революционной технологии

В Перу родился первый ребенок, зачатый с помощью революционной технологии. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщила компания Gameto.

Уточняется, что на территории Перу родился первый ребенок, которого зачали с помощью революционной технологии оплодотворения Fertilo. Метод является альтернативой традиционному экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

из социальной сети X Gameto
Фото из социальной сети X Gameto

Гендиректор Gameto Дина Раденкович назвала рождение первого ребенка с помощью новой технологии большим шагом вперед в сфере репродуктивного здоровья. Fertilo преодолевает главные проблемы ЭКО: долгое лечение, серьезные побочные эффекты, эмоциональное и физическое напряжение.

«Fertilo обеспечивает потенциально более быстрое, безопасное и доступное решение для семей», — считают в компании.

Новая технология использует стволовые клетки, уменьшает количество инъекций на 80 процентов и период лечения до трех дней. Врач Луис Гусман, который провел процедуру, сказал, что Fertilo сильно снижает риски, связанные с ЭКО, и намного упрощает получение яйцеклеток.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314854/
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