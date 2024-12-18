В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до Сокулука

Завтра, 19 декабря, начнет работу муниципальный автобусный маршрут № 32 по направлению Бишкек — Сокулук (Сары-Озон). Конечный пункт — птицефабрика. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

На линии ежедневно будут курсировать 25 автобусов с интервалом 10-14 минут. Стоимость проезда составляет 35 сомов, а на территории Бишкека — 20 сомов.

Маршрут открыт по просьбе жителей Сокулукского района. Согласно решению Сары-Озонского айыльного кенеша, стоимость проезда на данном направлении составляет 35 сомов.

Временный автобусный маршрут № 19 будет приостановлен в связи с запуском постоянного маршрута № 32 Бишкек — Сокулук.

Кроме того, на линии вскоре появятся новые комфортабельные автобусы Isuzu после завершения таможенных процедур и оформления.

Схема движения автобусного маршрута и соответствующее постановление Сары-Озонского айыльного кенеша прилагаются.