Парты и стулья передал школам Кыргызстана Катарский благотворительный фонд. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Отмечается, что состоялась встреча главы ведомства с представителями фонда Катара. Догдуркул Кендирбаева подчеркнула, что Минобразования высоко ценит помощь.

«Необходимо уделять внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. В стране более тридцати учебных заведений. Нужно провести капитальный ремонт общежитий и создать условия для получения детьми профессии», — сказала она.

Директор благотворительного фонда Катара Абдулькадыр Имам Аль Башейр считает, что все проблемы можно решить.

В 2025 году при участии Катарского благотворительного фонда начнется строительство четырех школ.