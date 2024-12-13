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Общество
Сюжет: Токтогульское водохранилище

Уровень воды в Токтогулке составляет 12,1 миллиарда кубов

На 13 декабря уровень воды в Токтогульском водохранилище составляет 12,177 миллиарда кубометров. Такие данные представили в НЭСК.

Приток воды за сутки в среднем составил 186 кубометров в секунду, а отток — 840 кубометров. Для сравнения год назад в аналогичную дату приток был чуть ниже — 183 кубометра в секунду, а отток заметно меньше — 664 кубометра.

Объем воды по сравнению с прошлым годом увеличился на 1 миллиард кубометров: тогда показатель составлял 11,169 миллиарда кубов.

Разница в суточном притоке за год составила 3 кубометра в секунду, а в оттоке — 176 кубометров в секунду.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314050/
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