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Общество

В Кыргызстан хотели провезти 25 лошадей на убой — Россельхознадзор не разрешил

Сотрудники Россельхознадзора задержали в пункте пропуска через границу в Исилькульском районе Омской области фуру SCANIA с прицепом, в котором находилось 25 убойных лошадей. Животных везли из Башкортостана в Кыргызстан с нарушениями, сообщили в ведомстве.

Россельхознадзора
Фото Россельхознадзора. В Кыргызстан хотели провезти 25 лошадей на убой

Уточняется, что в ветеринарном сертификате Таможенного союза не было обязательной информации о маршруте следования. Кроме того, лошади не прошли полный карантин. В документах указано, что они проходили карантинирование на площадке ООО «Якташ-N» в течение 30 дней, но информацию о поступлении животных ветеринарный врач внес в систему только 5 декабря.

На нарушителя составили протокол и за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил привлекли к административной ответственности.

Лошадей задержали и поместили на карантин под контролем государственной ветеринарной службы Омской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314047/
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