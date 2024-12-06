Медиапремия «Мейкин»: достойных материалов не нашлось

Комиссия, ответственная за отбор журналистских работ на соискание президентской премии «Мейкин», завершила свою деятельность. Руководитель службы информационной политики президента Дайырбек Орунбеков и члены комиссии провели пресс-конференцию, на которой подвели итоги конкурса.

Член комиссии Майраш Базлакунова отметила, что среди представленных на конкурс работ не оказалось материалов, заслуживающих премии в 1 миллион сомов. Она предположила, что причиной этого могло стать ограниченное время, отведенное на подготовку конкурсных материалов.

Дайырбек Орунбеков сообщил, что члены комиссии предложили в этом году не присуждать премию из-за отсутствия достойных работ. Однако принято решение выбрать лучшие из представленных материалов.

Всего на конкурс поступило около 200 журналистских работ, при этом участие независимых СМИ было минимальным.

Комиссия подчеркнула необходимость повышения качества подаваемых материалов и выразила надежду на более активное участие журналистов в будущем.

Ранее сообщалось, что призовой фонд премии составляет 10 миллионов сомов. Победители в каждой из десяти номинаций получат по 1 миллиону сомов. К рассмотрению принимались материалы, подготовленные в 2024-м.

Цель премии — поощрение творчества, признание достижений в области медиа и журналистики, повышение престижа профессии и стимулирование творческой активности журналистов.

Была создана конкурсная комиссия, состоящая из 11 независимых медиаэкспертов, журналистов, общественных деятелей и представителей государственных органов.