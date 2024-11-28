29 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
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9.30-13.00 — 5-й микрорайон, 1, 2, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 4/1а, 4/2, 6, 7, 7/1, 8;
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11.00-15.00 — микрорайон «Асанбай», 2а, 3в, 13, 14, 15, 17, 17/1, 18, 19, 23/2;
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14.30-17.00 — 11-й микрорайон, 12/1,13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4;
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9.30-15.00 — отрезки улиц Токомбаева, Жукеева-Пудовкина,Байтика Баатыра, село Орто-Сай;
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9.00-17.00 — улица Киевская, 49, жилмассив «Ынтымак» (улицы Улан, Адыгене, Жетиген, Орто-Кочо, Азия, Торт-Куль, Стадионная);
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9.00-15.00 — отрезки улиц Кулиева, Зеленой, Бейшеналиевой, Московской, Токтогула, Рыскулова;
- 9.00-10.30 — отрезки улиц Кирпичной, Древесной, Осмонкулова, Абдыкадырова;
- 14.30-16.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-5, −6, −7, −9, −11, −12, −13);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Кулиева, Республиканской, Максат, Кенеш, Жеткинчек, Мыскал, Илим, Тендик, Мидина;
- 9.00-16.00 — отрезок улицы Ганди.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Набережная, Киевская, Шопокова, Ленина, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодая Гвардия, Молодежная, Пионерская, Крупской, Фрунзе, Шоссейная), Малиновка, Кашка-Суу, Ак-Тюз, Арашан (улица Чункурчак), Кой-Таш (улицы Сегизбаева, Проектируемая, переулок Новый), Таш-Добо (улицы Абыкан-Ата, Ала-Арчинская), Лебединовка (проспект Победы, улицы Комсомольская, Сельская, Набережная, Советская);
- 10.00-17.00 — села Байтик (улица Новостройка, жилмассив «21,9 га», улицы Эшмамбет уулу, Раимбекова), Таш-Добо, Бир-Булак;
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Московская, Калинина, Школьная, Шопокова), село Сосновка (улицы Октябрь, Токтогула, Первомайская, Киевская, Фрунзе);
- 9.00-16.00 — село Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тегирменти (улицы Алыке, Тейит), Тар-Суу (улица Алиева), Кичи-Кемин (улица Садыкова);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Советская, Горького, Октябрьская, Маяковского, Мичурина, Набережная, Московская, Эшпая, Шевченко, Строительная), город Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосова, Парковая, 25-го партсъезда, Тагаева, Лермонтова, Чекирова, Толстого, Ленина, Суворова, Западная, Цемзаводская, Боконбаева, Чапаева, Абдраимова, Горького, Логвиненко, Панфилова, Линейная, переулок Мирный), село Люксембург (улицы Ленина, Советская, Токмакская, Гагарина, Мира, Садовая, Тельмана, Толстого, Суворова, Островского, Бекмуратова, Фрунзенская, Крупской, Пушкина, Набережная, Джальминского, Комсомольская, Ватутина, Колхозная, Молодежная, Карасуйская);
- 9.30-13.00 — село Таш-Башат (улица Горная);
- 13.00-17.00 — село Уч-Эмчек (улица Бектур уулу Суйоркула);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Луговая, Фрунзе, Заводская, детский санаторий), Ак-Суу (улицы Попова, Новая, Полевая, Заводская, Советская, Добровольского, Южная, Маяковского, Ипподромная, Спортивная, Пишпекская, Тополева, Дружбы), Спартак (улицы Ленина, Садовая), Садовое (улицы Школьная, Чапаева, Молодежная, Октябрьская, Крупской, Колхозная, Парковая, Пролетарская, Кавказская, Шевченко, Бедного, Московская, Прогресс, вниз БЧК), Беловодское (улица Ленина);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сарбан (улицы Карасуйская, Боронбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, переулок Средний), Гавриловка (улицы Горького, Школьная, Пушкина, Степная, Фрунзе, Чекменева, Забайкальская, Северная, Дружбы, Новая, Олимпийская, Балыкбаева, переулок Школьный, улица Горького, СТ «Южное»), Романовка (улицы МТФ, Акимбаева, Московская, Восточная, Фрунзе, Жетиген, Разная), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе, переулки Первомайский, Ынтымак), поселок Южный (улицы Вишневая, Гагарина, Королева), села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Кенжебека, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева), Кун-Туу (улицы Исмаила, Заводская, Спортивная, Иманалиева, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Осмоналы, Новая, Джамгырчинова, переулок Западный, улицы Правды, Школьная, Момунжанова, тупики Момунжанова, Южный, улицы 60 лет Киргизии, Степная, дачи), Токбай, Шалта (улицы Шукуралиева, Восточная, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Калмырза, кошара), Чон-Джар (улица Термечикова), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Сельсоветская, Бакен-Ата, Гагарина, Асанбаева, Нижняя, тупик Нижний, улицы 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Весенняя, Разная, Проектируемая, Фрунзе, Сулайманова, Школьная, Строительная, Шаршенова, переулок Интернациональный), Орок (улица Проектируемая);
- 11.00-17.00 — села Учкун (улицы Осмонбека, Пионерская, Береговая, Акатай), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Широкая);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тельман, Бухара, Эфиронос, Кум-Арык, Эркин-Сай, Вознесеновка, Панфиловка;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Карагай-Булак (улица Гагарина), Ивановка (улицы Токмакская, Пролетарская, Пионерская, Фрунзенская);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Шамши (улица Октябрьская).