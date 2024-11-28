Об очередях в залах ожидания агентства по регистрации авто можно узнать онлайн

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава запустило новый сервис для граждан — онлайн-трансляции залов ожидания. Об этом сообщили в ведомстве.

Теперь граждане смогут в реальном времени наблюдать за ситуацией в залах ожидания территориальных отделов госагентства, чтобы минимизировать время ожидания и спланировать посещение в наиболее удобное время.

Новая функция доступна на официальном сайте госагентства и на платформе Youtube.

«На онлайн-трансляциях можно увидеть количество людей в очереди, текущий уровень загрузки и даже скорость обслуживания. Это позволит гражданам заранее решить, когда лучше отправиться в отдел, чтобы избежать долгого ожидания и сэкономить время», — сообщили в ведомстве и отметили, что запуск трансляций является частью общей стратегии по улучшению качества предоставления государственных услуг и повышению прозрачности работы ведомства.