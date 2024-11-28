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Общество

Центры изучения русского языка для детей мигрантов предлагают создать в России

Центры изучения русского языка для детей мигрантов предлагают создать в России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета имени Плеханова.

из архива
Фото из архива

Он отметил, что вопрос создания таких центров активно прорабатывается, однако точные сроки их открытия пока неизвестны, это может занять два-три года.

«Да, такие центры планируется создать. Обязательно, конечно, такие центры помощи в изучении русского языка надо создавать», — сказал глава Минпросвещения.

Напомним, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в РФ запретят принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Депутаты уже приступили к рассмотрению этого законопроекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312445/
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