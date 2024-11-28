Центры изучения русского языка для детей мигрантов предлагают создать в России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета имени Плеханова.

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Он отметил, что вопрос создания таких центров активно прорабатывается, однако точные сроки их открытия пока неизвестны, это может занять два-три года.

«Да, такие центры планируется создать. Обязательно, конечно, такие центры помощи в изучении русского языка надо создавать», — сказал глава Минпросвещения.

Напомним, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в РФ запретят принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Депутаты уже приступили к рассмотрению этого законопроекта.