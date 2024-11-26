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Общество

В Бишкеке пройдет концерт, посвященный заслуженной артистке Зайтуне Нарынбаевой

В Кыргызской национальной консерватории имени Молдобасанова сегодня состоится концерт, посвященный 40-летию творческой деятельности заслуженной артистки Зайтуны Нарынбаевой. Об этом сообщается на страницах консерватории в соцсетях.

В концерте, помимо самой Зайтуны Нарынбаевой, примут участие Эвелина Лысенко и Айпери Жоомартова.

В программе произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Фредерика Шопена и Сергея Прокофьева.

Художественный руководитель и главный дирижер — Рахатбек Осмоналиев.

Начало в 17.00. Вход свободный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312289/
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