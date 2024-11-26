27 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Островского, Бакаева, Айни, Леваневского, Циолковского, улица Уметалиева, 81;
- 9.30-13.00 — отрезок улицы Тыналиева;
- 13.00-17.00 — микрорайон «Джал-29», отрезки улиц Масалиева, Жайыла Баатыра;
- 9.00-16.30 — улица Тыныстанова, 199;
- 9.00-16.00 — отрезки улиц Лесхозной, Жумабека, проспекта Жибек Жолу, улиц Ростовской, Асановой, Араванской;
- 9.00-18.30 — отрезки улиц Кудрука, Уч-Курганской, Ганди, Ат-Башинской, Урицкого, Молодая Гвардия, Баялинова, Куренкеева, Мичурина,Турусбекова, Ташкентской, Интернациональной, проспекта Жибек Жолу, улиц Тимирязева, Шевченко, Манаса, Уметалиева, Журнальной, Акиева, переулки Тюпский, Джергаланский, Офицерский, Огородный;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Чонкоргонской, Адырской, Наманганской, Нурекской, Коллекторной, Бельской, Андижанской, Гончарной, Рабочей, Ракетной, Набережной, 69 га, Дубосековской, переулки Гончарный, Красный строитель, Заравшанский, Огородный, Барсхаунский, Берликский, Беш-Кунгейский.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Гроздь (улицы Заводская, ДЭУ, Пушкина, Грозденская, Юбилейная, 60 лет Октября, Чуйская, Садовая, участок), Кой-Таш (улицы Проектируемая, Первомайская, Западная), Прохладное (улицы Западная, Пушкина, Каныбаева), Байтик (улицы Татыр, Эшмамбет, Раимбекова, Ала-Арчинская), Лебединовка (проспект Победы, улицы Манаса, Боконбаева, Чуйская, Угловая), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Арашан (улицы Ткачева, Молдобека, Кошокбека, Полевая, Сарбагыша, Маликова, Таранчиева);
- 13.00-17.00 — село Аламедин (улицы Гагарина, Первомайская);
- 9.00-13.00 — село Оскон-Ордо (контур 154), город Кара-Балта (улицы Жаштык, Некрасова, Коржова, Восточная, Садовая, Ильича, Звездная, Ленинградская, Куйбышева, Центральная, Дзержинского, Ракетная, Московская, Космонавтов, 5-9, переулок Почтовый, вокзальный сквер), села Новониколаевка (улицы Западная, Энгельса, Пионерская, Луговая, Комсомольская, Ленина, Центральная, Зеленая, Советская, Школьная, Свердлова, Пушкина, Первомайская, Юбилейная), Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ильич (улица Горная), Шабдан (улица Бакирова);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — Кант (улицы Ванахуна, Попова, Чкалова, Джакыпова, Куйбышева, Ташкентская, Душанбинская, Садовая, Панфилова, Алма-Атинская, Иссык-Атинская, Пушкина, Полевая, Орджоникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Ленинградская, Октябрьская, Калинина, Нахимова, Молодежная, Микояна, Центральная, 60 лет ВЛКСМ, Герцена, Крупской, Некрасова, Люксембург, Буслова, Южная, Чуйская, Свердлова, Тельмана, Чехова, Иваницына, Тоголока Молдо, авиабаза);
- 9.30-17.00 — село Новопокровка (улицы Набережная, Фрунзе, Линейная, Береговая);
- 9.30-18.00 — село Алмалуу (улицы Каралаева, Боконбаева);
- 10.00-17.00 — Кант (улицы Абдраимова, Панфилова, Горького, Линейная, Логвиненко);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Центральная, Озерная, район «Торт-Гуль»), Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка, Садовое (улица Ситникова), Александровка (улицы Октябрьская, Колхозная, Калимова, Западная, Чапаева, Крупской, верхняя зона от Крупской до Токтогула), Спартак (улицы Горького, Попова, Ленина, водокачка);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружбы), город Шопоков (улицы Дзержинского, Рабочая, Пушкина, Шевченко, Чехова, Киевская, Советская, Новая, Школьная, Калинина, Московская, Шопокова, Ала-Арчинская, Первомайская, Линейная, Ново-Аларчинская, Космонавтов, Некрасова, Западная, Победы, Кирова, Достук, Тургенева, Турганова, Степная, Ленина, Промышленная, Лермонтова, Репина, Фрунзе, Токтогула, Заводская, Футбольная, Машиностроительная, Восточная, Новостройка, Октябрьская, Ново-Октябрьская, Топографическая, Геофизическая, Садовая, Геологическая, Полевая, Кирпичная, Проектируемая, Железнодорожная, переулки Железнодорожный, Зеленый, жилмассив «Ынтымак»), села Романовка (улицы Гагарина, Тойбаева, Маркса, Фрунзе, МТФ, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская, Советская, переулок Пионерский, тупик Садовый), 1 Мая (улицы Малобек, Джаштык, Калык, Сырдыбай, садовые товарищества «Надежда», «Топограф»), Сокулук (улицы Полевая, Краснодарская, Правды, Торговая, Железнодорожная);
- 13.00-15.00 — села Сокулук (улицы Достук, Кайназарова, Звездная, Пионерская, Восточная, Интернациональная, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе, Ленина, Ленинградская, МТФ, Сельская, Бригада, Акимбаев, Монолит, Жетиген, Ынтымак, переулки Почтовый, Первомайский, Плотина-1, −2, Сокулукское водохранилище), Национальное (улицы Ключевая 1, Новая, Московская, Садовая, Разная, кошара), Панфиловка (улицы Линейная, Проектируемая);
- 9.30-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Полевая, Западная, Молодежная, Атбашинская, Мичурина, Чолпонкулова, Северная, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулки Атбашинский РЭС, Западный, Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина);
- 9.00-13.00 — село Комсомольское (улицы Восточная, Тупик, Дорожная, Южная, Проектируемая, Жанышбаева, Новая, Строительная);
- 12.00-17.00 — село Ак-Жол (улицы Восточная, Молодежная, Школьная, Фрунзе, Госпитомник);
- 9.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Деповская, Советская);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловка, Чалдыбар (улица Октябрьская);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Рот-Фронт (улица Подгорная), Ивановка (улицы Токмакская, Пролетарская);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмак (улицы Ленина, Лесхозная, Комсомольская, Токтогула), села Мээнеткеч, Алга, Кызыл-Аскер, Калыгул, Бурана, башня Бурана, дача «Золотая осень».