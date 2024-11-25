В Балыкчи открыли новый туристический сервисный центр

23 ноября 2024 года в городе Балыкчи открылся новый туристический сервисный центр. Его построили в рамках проекта «Третья фаза программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии». Об этом сообщили в Минэкономики.

В ведомстве ожидают, что этот центр станет частью развития туризма в Иссык-Кульской области. Он создаст удобные условия для туристов, упростит доступ к популярным пансионатам и горнолыжным курортам региона, а также обеспечит рабочими местами.







В новом центре будет зона отдыха, сувенирный магазин, туалеты, парковочные места и зарядные станции для электромобилей. В Минэкономики рассказали, что аналогичные центры открываются в Тюпе, Теплоключенке, Тосоре и Боконбаево.

Проект реализовал Минтранс по заказу департамента туризма при Минэкономики и поддержке Всемирного банка. В 2024 году объекты передали в управление Фонду поддержки развития туризма.