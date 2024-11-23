В Балыкчи открылся новый туристический сервисный центр. Об этом сообщили в Фонде поддержки развития туризма.

По его данным, центр построен в рамках реализации проекта «Третья фаза Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии». Он станет важным элементом в развитии туризма в Иссык-Кульской области.

«Окрытие ТСЦ в Балыкчи обеспечит удобство туристам, облегчит их путь к популярным пансионатам и горнолыжным курортам региона, а также будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому развитию», — сообщили в фонде.

Новый центр предлагает широкий спектр услуг для туристов, включая информационную поддержку, зону отдыха, мини-маркет с сувенирами, туалеты, парковочные места и зарядные станции для электромобилей. Это один из объектов, входящих в более широкий проект создания сети туристических сервисных центров вдоль побережья озера Иссык-Куль. Подобные центры открываются в Тюпе, Теплоключенке, Тосоре и Боконбаево.

Проект реализован Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызстана по заказу департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции и при поддержке Всемирного банка, а в 2024 году его объекты были переданы в управление Фонду поддержки развития туризма.

Ожидается, что открытие ТСЦ будет способствовать росту туристического потока в Иссык-Кульскую область и укреплению позиций Кыргызстана на международной туристической арене.