25 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Буденного, Салиевой, Комсомольской;

9.30-13.30 — 10-й микрорайон, улицы Абдрахманова, Ахунбаева;

13.30-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Донецкой;

9.00-15.00 — отрезки улиц Казакова, Абдраева, Димитрова, Кенсуйской, Орозова, Литвинова, Остошковской, Пишпекской, Кумарыкской, проспекта Дэн Сяопина, улицы Жамгырчинова, переулки Чугуевский, Монгольский, Карульский, Оттукский;

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Кара-Коо, Эркин-Тоо, Баба-Ата, Мин-Куш, Садырбаева, Абдрахманова, 10-я, 11-я, Эр-Тайлак, Ак-Тан, Шербет, Алты-Тутун, Кара-Кужур, Жайыла Баатыра, Камбар-Ата, Бердибаева, Проектируемая, Садыбакасова, Шералиева, Ак-Туз), «Жениш» (улицы Пригородная, Боталиева, Нурила, Жаштык, Жениш, Тенир-Тоо, Билал, Токтогул, переулок Коллективный), отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, село Пригородное (улицы МТФ, Юбилейная);

9.00-16.00 — улица Токтогула, 211, жилмассивы «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-14), «Ак-Босого» (улицы Чуй-1 — Чуй-15), жилгородок «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Дубосековская, Баркаунская, Сары-Челекская, Нурекская, Кара-Жыгач, Бухарская, Менделеева, Ак-Терекская, Набережная, Ичке-Суу, Гончарная, переулки Боомский, Аксайский, Бешкунгейский), отрезки улиц Ынтымак, Биримдик, Манаса, объездная дорога, жилмассивы «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-5 — Ак-Бата-20), «Келечек» (улицы Келечек-4 — Келечек-15);

9.00-13.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улица Мурас-Ордо), отрезки улиц Ганди, Северной, объездная дорога.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-12.00 — село Арашан;

12.00-15.00 — село Арчалы (улицы Новостройка, Ниязалиева);

9.00-17.00 — села Сарбан, Башкара-Суу, Заречное, Ленинское (улицы Восточная, Садовая, Сельсоветская, Южная, Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Чайная, переулки Сельповский, Виноградный), Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Мира, Жаштык, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, Ала-Тоо, Людмилы, Проектируемая, Бакая, переулки Веселый, Новостройка, Гагарина, Центральная, МТФ), Бек-Тоо (улицы Ишенбаева, Эралы, Новая, Дуйшон), Сары-Джон, Лебединовка (улица Ошская), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Береговая);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Заводская, Токтогула), села Полтавка (улица Октябрьская, кошара), Суусамыр (улица Советбек);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Тар-Суу (улица Чункелеева), Боролдой, ущелье Талды-Булак;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Киргшелк (улицы Садовая, Дзержинского, Победы, Герцена, Джергетальская, Мичурина), Новопокровка (улицы Набережная, Шопокова, Пушкина, Ленина, Линейная, Баря);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Советская, Луговая), Ак-Суу (улицы Попова, Новая, Заводская, Шолохова, Космическая, Баетова, Киевская, Кирова, Крупской, Пионерская, Набережная, Маркса, Ленинская, Ломоносова, Вокзальная, Карпова, Ленинградская, Железнодорожная, Панфилова, переулок Железнодорожный), Сретенка (улицы Комсомольская, Калинина), Садовое (улицы Степная, Кузнечная, Дзержинского, Советская, МТС), Беловодское (улицы Кирова, Восточная, Звездная, Урожайная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Токтогула, Гагарина, Четинди, Вет-Ирвис, Бапанова, Каракинова, кошара, Холодное ущелье Айзабекова, ГЭС), Конуш (улицы Айдаркан, Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка), дачи «Электромеханик», «Эдельвейс», села Саз (улица Бекбалаева, кошара), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира, Жайчи, Кашка-Суу, Рысалиева), Сокулук (улицы Железнодорожная, Калинина, Октябрьская, Полярная), 1 Мая, Нижне-Чуйское (улицы Восточная, МТФ, МТФ-2), Новопавловка (улицы Проектируемая, Деповская, Усупбаева, жилмассив «Тынчтык»), Военно-Антоновка (улицы Полярная, Западная, Фрунзе);

9.30-17.00 — село Восточное (улицы Манас, Махачкалинская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Орто-Арык (улица Токтогула), Чалдыбар (улицы Подгорная, Ленина, Верхняя, Ташкентская, Первомайская, Чапаева, Луговая, Советская, Терновка, Мичурина, переулок Широкий);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-16.00 — село Сын-Таш (улица Мамыралиева);

9.00-17.00 — село Кенеш (улицы Фрунзе, Темир Осмон);

Чуйский РЭС