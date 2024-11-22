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Общество

ВВС: Две компании из Кыргызстана поставляли военную оптику в Россию

ВВС обнаружило поставки британской высокотехнологичной оптики на сумму $2,1 миллиона российским компаниям, связанным с армией, через посредников в Кыргызстане. Об этом говорится в расследовании издания.

Оборудование британской фирмы Beck Optronic Solutions, производителя оптики для военных и медицинских целей, поступало в РФ через зарегистрированные в Бишкеке компании «Рама Групп» и «Шисан». Эти организации возглавляли Валерия Байгаскина и Евгений Матвеев.

Валерия Байгаскина, 25-летняя уроженка Казахстана, известная как модель и блогер, зарегистрировала фирму в феврале прошлого года, но утверждает, что продала ее в мае. Однако расследователи выяснили, что купила компанию ее подруга Ангелина Журенко. Вторая заявляет, что фирма действует в рамках законодательства. Однако таможенные документы показывают, что «Рама Групп» и «Шисан» поставляли в Россию товары, включая оптику для наведения ракет и танков, в обход санкций.

С момента введения санкций против РФ экспорт Великобритании в КР вырос на 300 процентов, что эксперты связывают с использованием республики для реэкспорта. В общей сложности «Рама Групп» за шесть месяцев 2023-го осуществила 1 тысячу 756 поставок, «Шисан» — 373. Среди получателей значатся российские компании Sol Group и «Уральский оптико-механический завод», находящиеся под санкциями.

Издание отмечает, что в апреле прошлого года тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Бишкек и призвал власти Кыргызстана строже соблюдать санкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311987/
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