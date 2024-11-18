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Общество

СОР29. Замминистра культуры рассказал о роли молодежи в решении экопроблем

Молодежь Центральной Азии играет важную роль в решении экологических вопросов. Об этом сегодня на полях СОР29 в Баку сообщил замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Марат Тагаев.

По его словам, в свете глобального изменения климата особенно уязвимыми оказались горные регионы.

«В Кыргызстане горы занимают около 94 процентов территории. Это не просто часть нашей природной красоты и богатства, они являются основой экосистем, источником пресной воды, биоразнообразия и домом для миллионов людей. Но, к сожалению, эти регионы сталкиваются с серьезными вызовами», — сказал замминистра.

Он отметил важную роль участия молодежи в экологических вопросах.

«Молодые люди сегодня — не просто наблюдатели, а партнеры и союзники. Сегодня мы видим, как они активно меняют ситуацию, становясь основным агентом перемен, готовым креативно подходить к проблемам, выдвигать инновационные решения. Мы видим, как молодые лидеры, активисты, ученые из стран ОТГ вдохновляют целые поколения на решение экологических проблем и внедрение устойчивых практик», — добавил замминистра.

По его словам, в КР активно поддерживают молодежь и привлекают к реализации климатических проектов. К примеру, в 2022 году запустили инициативу «Жашыл мурас» («Зеленое наследие») по восстановлению лесов и охране окружающей среды.

«Но чтобы такие инициативы имели долгосрочный эффект, важно активное сотрудничество государственных органов, международных организаций и гражданского общества с молодежью. На этом уровне мы должны создавать реальные механизмы поддержки, начиная от образовательных программ и заканчивая созданием условий для реализации молодежных экологических стартапов и проектов», — подчеркнул Марат Тагаев.

Напомним, в Баку с 11 ноября проходит конференция ООН по климату. Она продлится до 22 ноября. Сегодняшний день посвящен вопросам детей и молодежи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311455/
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