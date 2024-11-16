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Общество

Некоторые авиарейсы перенаправили в другие аэропорты из-за тумана в «Манасе»

Некоторые авиарейсы перенаправили в другие аэропорты из-за тумана в «Манасе». Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

По ее информации, рейс ТК-347 из Стамбула отправили в Алматы, рейс J9313 из Шарджа — в Наманган, рейс J2524 из Баку — в Ташкент, рейс PC-703 из Сабиха — в Алматы. Все пассажиры находятся в гостинице.

Рейс YK-960 из Домодедово отправили на запасной аэропорт в Оше. Пассажиры на борту, ожидают.

Рейс KGN08 из Оша сел на запасном аэропорте в Тамчи. Пассажиров доставили за счет авиакомпании в Бишкек, некоторые разъехались на такси.

Рейс RSX3321 на Шарм-эль-Шейх ушел на запасной аэропорт в Ташкент. Регистрацию не начинали.
Рейс U62803 из Домодедово ушел на запасной аэропорт в Ош. Регистрация закончена, 244 человека находятся в стерильной зоне.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время отменены все процедуры ограниченной видимости. Рейсы из «Манаса» выполняются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311349/
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