НДС для застройщиков. Для получения жилья в ГИК подано 38 тысяч заявлений

Для получения ипотечного жилья в ГИК подано 38 тысяч заявлений. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщил начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Кубанычбек Ысабеков.

Участники мероприятия обсудили вопрос введения НДС для застройщиков при реализации ими жилых зданий и помещений. Отметим, что в действующей редакции Налогового кодекса продажа жилья является поставкой, которая освобождена от НДС.

Чиновник дал разъяснения. По его словам, 38 тысяч человек, подавших заявки в ГИК, — это действительно нуждающиеся граждане, у которых нет своего жилья. Сейчас Государственная ипотечная компания в стране строит дома, рассчитанные на 32 тысячи квартир. Это количество покрывает 90 процентов потребности. Возведение ипотечного жилья будет увеличено.

Кубанычбек Ысабеков добавил, что эффективная ставка НДС для застройщиков, возможно, будет на уровне 3-4 процентов. По его словам, согласно расчетам застройщиков, около 65 процентов материалов приобретаются с уплатой НДС, соответственно, это может учитываться при зачете налога.

Начальник управления налоговой политики признал, что при введении НДС себестоимость жилья может увеличиться на 3-4 процента. По его словам, НДС вводится для тех, у кого есть возможность купить квартиру. А доходы от этого вида налога планируется направлять на финансирование госипотеки.