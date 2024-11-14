Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.
С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую криминальную драму, ужасы с Хью Грантом, а также сиквел «Гладиатора».
Тыныстан — молодой и талантливый художник, который стремится к совершенству в своем искусстве. Однако его жизнь резко меняется, когда он узнает, что его возлюбленная Медина страдает от неизлечимой болезни и нуждается в дорогостоящей операции. Без средств и возможности Тыныстан вступает в опасную игру, создавая фальшивые деньги с помощью своего друга Чынгыза.
Сын миллиардера живет в бедности в трущобах мегаполиса, не подозревая, что его окружают актеры и вся его реальность — часть хитроумного и эксцентричного плана его родителей.
Двенадцатилетний Дон Фендлер во время похода с семьей теряется в непроходимых лесах штата Мэн. Чтобы вернуться домой, ему предстоит в одиночку преодолеть долгий и тернистый путь, а также противостоять не только первозданной стихии, но и побороть собственные страхи.
Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.
Луций, бывший наследник Римской империи, становится гладиатором.