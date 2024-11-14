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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую криминальную драму, ужасы с Хью Грантом, а также сиквел «Гладиатора».

1
«Акча» (криминальная драма)

Тыныстан — молодой и талантливый художник, который стремится к совершенству в своем искусстве. Однако его жизнь резко меняется, когда он узнает, что его возлюбленная Медина страдает от неизлечимой болезни и нуждается в дорогостоящей операции. Без средств и возможности Тыныстан вступает в опасную игру, создавая фальшивые деньги с помощью своего друга Чынгыза.

2
«Миллиардер в трущобах» (комедия)

Сын миллиардера живет в бедности в трущобах мегаполиса, не подозревая, что его окружают актеры и вся его реальность — часть хитроумного и эксцентричного плана его родителей.

3
«В плену стихии» (драма)

Двенадцатилетний Дон Фендлер во время похода с семьей теряется в непроходимых лесах штата Мэн. Чтобы вернуться домой, ему предстоит в одиночку преодолеть долгий и тернистый путь, а также противостоять не только первозданной стихии, но и побороть собственные страхи.

4
«Еретик» (ужасы)

Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.

5
«Гладиатор-2» (боевик)

Луций, бывший наследник Римской империи, становится гладиатором.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/310983/
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