В конкурсе «Русский язык в СНГ — новые горизонты» победили четыре кыргызстанки — учителя школ страны.

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения учителей русского языка из СНГ, которые стали призерами этого конкурса, сообщает представительство Россотрудничества в Бишкеке.

По итогам профессиональных состязаний отобраны 20 финалистов, главным призом для которых стала поездка в Санкт-Петербург. Для педагогов подготовили культурную программу и встречу с коллегами и российскими специалистами.

Из Кыргызстана победителями стали:

Галина Трубачева (средняя школа имени Ленина, село Ленинское, Аламединский район);

Жумагул Карабаева (средняя школа № 2, Кызыл-Кия, Баткенская область);

Динара Кийизбаева (учебно-воспитательный комплекс Genius.kg, Бишкек);

Дилярам Нарынбаев (общеобразовательная школа № 9, Каракол).

В конкурсе приняли участие учителя русского языка из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.