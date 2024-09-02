09:35
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

В конкурсе «Русский язык в СНГ — новые горизонты» победили четыре кыргызстанки

В конкурсе «Русский язык в СНГ — новые горизонты» победили четыре кыргызстанки — учителя школ страны.

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения учителей русского языка из СНГ, которые стали призерами этого конкурса, сообщает представительство Россотрудничества в Бишкеке.

По итогам профессиональных состязаний отобраны 20 финалистов, главным призом для которых стала поездка в Санкт-Петербург. Для педагогов подготовили культурную программу и встречу с коллегами и российскими специалистами.

Из Кыргызстана победителями стали:

  • Галина Трубачева (средняя школа имени Ленина, село Ленинское, Аламединский район);
  • Жумагул Карабаева (средняя школа № 2, Кызыл-Кия, Баткенская область);
  • Динара Кийизбаева (учебно-воспитательный комплекс Genius.kg, Бишкек);
  • Дилярам Нарынбаев (общеобразовательная школа № 9, Каракол).

В конкурсе приняли участие учителя русского языка из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303746/
просмотров: 2379
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец, управляя автобусом, сбил девочку в Санкт-Петербурге
Минпросвещения России набирает учителей для работы в школах Кыргызстана
Брошенный на улице новорожденный в Санкт-Петербурге: кыргызстанку арестовали
В Санкт-Петербурге кыргызстанка родила и, оставив малыша на улице, сбежала
Из Петербурга за нарушения чаще депортируют кыргызстанцев и граждан Узбекистана
Миграция. В 2024 году в Петербург прибыло 22 тысячи граждан Кыргызстана
В Петербурге пятилетняя девочка из Кыргызстана выпала из окна четвертого этажа
Волонтеры проекта «Послы русского языка в мире» начали работу на Иссык-Куле
Мигранты, не знающие русский язык, должны быть депортированы из России — ЛДПР
Ученые расшифровали структуру редкого минерала урамфита, открытого в Кыргызстане
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на&nbsp;экскурсию в&nbsp;новый &laquo;Белый дом&raquo; Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на экскурсию в новый «Белый дом»
Садыр Жапаров сыграл на&nbsp;комузе и&nbsp;открыл концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Садыр Жапаров сыграл на комузе и открыл концерт на площади Ала-Тоо
Бизнес
Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior
MEGA выступила официальным спонсором концерта Даниэля Лозаковича MEGA выступила официальным спонсором концерта Даниэля Лозаковича
Альпинисты команды Energy&amp;Ecology поздравили страну с&nbsp;Днем независимости Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Днем независимости
Пара крутых смартфонов, рюкзак и&nbsp;смарт-часы. Все за&nbsp;16&nbsp;500 сомов&nbsp;&mdash; реально? ДА! Пара крутых смартфонов, рюкзак и смарт-часы. Все за 16 500 сомов — реально? ДА!
3 сентября, вторник
09:33
Дастан Бекешев: Штрафы за оскорбление в Сети станут инструментом для чиновников Дастан Бекешев: Штрафы за оскорбление в Сети станут инс...
09:29
Доллар и евро продолжают дешеветь к сому, рубль немного подрос
09:05
Закон «О свободе вероисповедания» хотят обновить. Зачем, пояснили инициаторы
08:45
Минэкономики против ареста крупных предпринимателей и инициирует поправки в УПК
08:29
Генпрокуратура опубликовала список запрещенных экстремистских групп в КР
2 сентября, понедельник
23:43
Новая функция WhatsApp ощутимо ударит по мошенникам и спамерам
23:12
Россия работает над обеспечением взаиморасчетов в нацвалютах со странами ЦА