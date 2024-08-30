Журналисту Вадиму Ночевкину нужна дорогостоящая операция. Открыт сбор средств

Журналисту Вадиму Ночевкину нужна дорогостоящая операция. Об этом сообщили его близкие.

«Наш товарищ, Вадим Ночевкин, журналист-расследователь и автор известных материалов в газете «Дело №...», столкнулся с серьезной бедой — онкологией. Чтобы спасти его жизнь, требуется операция», — отметили они.

Стоимость операции, которая запланирована на 14 сентября, — $6 тысяч.

Для переводов в сомах: Ночевкина Наталья Юрьевна.

Коммерческий банк «Кыргызстан»

Номер счета: 1033200280814546.

MBank по номеру телефона: 0778137380.

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