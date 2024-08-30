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Общество

Журналисту Вадиму Ночевкину нужна дорогостоящая операция. Открыт сбор средств

Журналисту Вадиму Ночевкину нужна дорогостоящая операция. Об этом сообщили его близкие.

«Наш товарищ, Вадим Ночевкин, журналист-расследователь и автор известных материалов в газете «Дело №...», столкнулся с серьезной бедой — онкологией. Чтобы спасти его жизнь, требуется операция», — отметили они.

Стоимость операции, которая запланирована на 14 сентября, — $6 тысяч.

Для переводов в сомах:

Ночевкина Наталья Юрьевна.
Коммерческий банк «Кыргызстан»
Номер счета: 1033200280814546.
MBank по номеру телефона: 0778137380.

Для переводов в рублях:

Горшкова Светлана Викторовна (племянница).
Карта «Сбербанка»: 2202201808273722.
Привязана к телефону: +79029450457.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303561/
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