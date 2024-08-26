Скончался режиссер, сценарист и профессиональный музыкант Эмиль Атагельдиев

Скончался кыргызстанский режиссер, сценарист и профессиональный музыкант Эмиль Атагельдиев.

«Его талант был признан на международных конкурсах во Франции, Италии и Израиле, а в Кыргызстане он прославился как создатель фильмов, отмеченных международными наградами. Эмиль оставил значительный след в искусстве нашей страны и в сердцах многих людей. Его творчество и вклад в культуру Кыргызстана останутся в памяти навсегда. Вечная память нашему другу и художнику», — рассказали его коллеги.

Эмиль Атагельдиев сменил деятельность в 33 года, уйдя из музыки в кино.

Дебютный фильм Эмиля Атагельдиева «Озеро», номинировавшийся на премию «Золотой глобус» в качестве «Лучшего фильма на иностранном языке», попал в официальную программу Шанхайского фестиваля.

Эмиль Атагельдиев родился 22 декабря 1976 года в Бишкеке в семье музыкантов. Лауреат многочисленных престижных международных конкурсов пианистов-исполнителей (Франция, Италия, Израиль).

В 1994 — 1998 годах учился в Российской академии музыки имени Гнесиных, в 1999-м был аспирантом Высшей школы музыки имени Альфреда Корто в Париже.

В 2001 — 2007 годах преподавал в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова на кафедре специального фортепиано, где получил звание доцента и заслуженного артиста КР. Вел активную концертно-исполнительскую деятельность, много гастролировал.

Редакция 24.kg выражает глубокие соболезнования семье покойного.