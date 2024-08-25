Карьера в Германии. Как случайная стипендия изменила жизнь кыргызстанки Айзады

Уроженка Кыргызстана Айзада Пертнер оказалась в Германии более 20 лет назад. После окончания учебы осталась в стране, успешно строила карьеру в финансовом секторе, получала до 12 тысяч евро в месяц. Но год назад решила сменить сферу деятельности.
Кроме того, женщина активно занимается волонтерством, чтобы помочь нуждающимся в КР. Своей историей Айзада поделилась с 24.kg.
— Это произошло случайно, в начале 2000 года. Я училась на третьем курсе факультета «Международные отношения» Кыргызского национального университета. Однокурсницы выходили замуж, рожали детей, и я даже не думала о другой жизни, кроме как выйти замуж за кыргыза и жить в КР. Но однажды преподаватель немецкого сообщила о бесплатном тестировании. Надо было заполнить бланк подачи на стипендию в DAAD (Германская служба академических обменов). Я прошла тест, чтобы проверить знания, а в результате получила первое место и стипендию на год обучения в Германии. Целый год! Это был шок и восторг.
— Сначала по стипендии в Рурском университете в Бохуме. В студенчестве подрабатывала, чтобы оплачивать после годичной стипендии свое обучение и помогать родителям в Кыргызстане. Помню, в Бохуме мне было мало солнца — либо дожди, либо туман. В 2003-м переехала с мужем на юг Германии, в столицу федеральной земли Баден-Вюртемберг — Штутгарт. Это более солнечный город, что больше напоминает КР. В Штутгарте выбрала Гогенгеймский университет, который считается одним из лучших в Германии в сфере экономики, и получила второе высшее образование.
СССР шел к развалу, многие русские и немцы уезжали, а с ними и моя любимая первая учительница. Кыргызстан еще был перед обретением независимости, когда мои родители в 1990-м перевели меня в кыргызский класс. В то время кыргызские классы обучали немецкому (русские — английскому), так я и пришла к языку Гете.
— Кто вы по профессии? Чем занимались в ФРГ?
— В найме годами строила карьеру в Германии с доходом до 12 тысяч евро в месяц. Видя, как я работаю, мои руководители — все немцы — продвигали меня, предлагали мою кандидатуру в разные программы по развитию лидеров. Было интересно работать в интернациональных командах с немецким и английским рабочими языками. За это всем бывшим коллегам — большое спасибо.
После EY проблем найти работу не было, постоянно приходили предложения от хедхантеров. Так я перешла руководителем отделов бухгалтерии, потом стратегического планирования немецкого банка в Штутгарте, головной организацией которого является французский финансовый конгломерат «Креди Агриколь» (Crédit Agricole).
— На всех местах работы у меня было ощущение, что ко мне относятся с уважением. Да, были редкие моменты — в больнице, например, при родах, когда медсестры думали, что я их не понимаю, и начинали громко и медленно говорить со мной. Но как только начинала с ними говорить на немецком, сразу чувствовала уважительное отношение к себе и желание взаимодействовать. Помню, в поездках в Кыргызстан меня незнакомые люди спрашивали: «Видела ли фашистов?», меня удивлял этот вопрос, и я осознавала, что мне нравится мой круг общения в Германии. Фундамент, построенный в детстве родителями и учителями, помог мне доверять себе, своим силам, а через доверие к себе также доверять другим.
— Почему решили уйти из финансового и банковского сектора?
— Финансовую сферу уважаю, эти знания помогают мне. Просто со временем усилилось желание работать на себя. А еще хотелось поменять сферу деятельности так, чтобы выйти из шаблона «работать только до пенсии», и вместо этого увидеть себя работающей с интересом, в удовольствие и желательно очень долго, пока могу думать — до конца жизни.
Мне нравится развиваться и развивать других. Я любила читать о психологии, постоянно училась новому, работала как ментор и коуч еще со студенческих времен, вкладывалась в развитие своих сотрудников в Германии, создавала эффективные команды. Кроме этого, вкладывала свои ресурсы в социальные проекты в ФРГ и КР.
Мне так сильно интересна психология, что вижу себя в этой деятельности с удовольствием работающей и в 100 лет, если получится. Вдохновили другие психологи, среди них Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, который проводил консультации до предпоследнего месяца перед смертью в свои 83 года. Я читала все, что попадется под руки: биографию и труды Фрейда, труды американских психиатров Милтона Эриксона, Ирвина Ялома и многое другое.
В работе с клиентами вижу, что часто у тех больше сложностей в жизни, у кого было больше травматики в детстве (родители оставили расти у бабушек/дедушек, пьющие родители, побои и крики, конфликты, смерть близких и тому подобное). Их психика как бы ищет ситуации, чтобы отыграть прошлые сценарии — отсюда и многие сложности в жизни. Я помогаю людям осознавать эти сценарии так, чтобы перестать неосознанно усложнять все своими же руками, а жить легче, в созидании и творчестве.
— Что дает вам работа с людьми?
— Я могу работать в этой сфере с удовольствием в любое время, и даже ранним утром. Уже во время и после сессий с клиентом вдохновляет видеть, как у него отпадают тормозящие чувства обиды и злости, вины и стыда за себя, страха перед новым — человек растет! Наблюдать психическое взросление клиента — это примерно так же, как радостно быть рядом, когда растут и взрослеют собственные дети.
Люди становятся осознанными, начинают принимать решения быстрее и экологичнее для себя и мира — быстрее меняют деятельность на ту, откуда они получают больше денег и удовольствия и где они могут реализовывать свой потенциал, ради чего они в этом мире. Так я чувствую свой вклад.
— «Умай» основана в 2004 году в Штутгарте, я присоединилась к организации пару лет спустя, когда искала варианты, что я еще могла сделать для родины.
— Какие проекты реализуете?
— В «Умай» мы — немцы, кыргызы и представители других национальностей — все волонтеры, вкладываемся своими деньгами и временем, работаем безвозмездно. Проекты реализуем для нуждающихся семей и отдельных лиц в Кыргызстане. Проекты выбираем так, чтобы дать возможность людям помочь самим себе. С 2017-го ежегодно реализуем совместные проекты с фондом «Помогать легко» в Бишкеке для лечения онкобольных детей.
Среди прошлых проектов: мастер-классы немецких специалистов университетской клиники «Шарите» (Берлин) для медиков в КР, перевод книги для питания онкобольных детей на кыргызский, прикроватные мониторы в детскую больницу в Бишкеке, креативные уроки и детские каникулы онкобольным детям и детям в ремиссии и многое другое.