Карьера в Германии. Как случайная стипендия изменила жизнь кыргызстанки Айзады

Уроженка Кыргызстана Айзада Пертнер оказалась в Германии более 20 лет назад. После окончания учебы осталась в стране, успешно строила карьеру в финансовом секторе, получала до 12 тысяч евро в месяц. Но год назад решила сменить сферу деятельности.

Кроме того, женщина активно занимается волонтерством, чтобы помочь нуждающимся в КР. Своей историей Айзада поделилась с 24.kg.

Фото из архива собеседницы — Как вы оказались в Германии?

— Это произошло случайно, в начале 2000 года. Я училась на третьем курсе факультета «Международные отношения» Кыргызского национального университета. Однокурсницы выходили замуж, рожали детей, и я даже не думала о другой жизни, кроме как выйти замуж за кыргыза и жить в КР. Но однажды преподаватель немецкого сообщила о бесплатном тестировании. Надо было заполнить бланк подачи на стипендию в DAAD (Германская служба академических обменов). Я прошла тест, чтобы проверить знания, а в результате получила первое место и стипендию на год обучения в Германии. Целый год! Это был шок и восторг.

Фото из архива собеседницы. Встреча президента КР Аскара Акаева со стипендиатами DAAD, 2000 год

В университете, кроме учебы, была возможность заниматься многими видами спорта, в том числе айкидо. О нем я мечтала в детстве. Пошла на занятия и познакомилась с будущим мужем. Он коренной немец, физик, писал в университете диссертацию. Через два года вышла за него замуж и так осталась в Германии.

Фото из архива собеседницы. С супругом

— Сначала по стипендии в Рурском университете в Бохуме. В студенчестве подрабатывала, чтобы оплачивать после годичной стипендии свое обучение и помогать родителям в Кыргызстане. Помню, в Бохуме мне было мало солнца — либо дожди, либо туман. В 2003-м переехала с мужем на юг Германии, в столицу федеральной земли Баден-Вюртемберг — Штутгарт. Это более солнечный город, что больше напоминает КР. В Штутгарте выбрала Гогенгеймский университет, который считается одним из лучших в Германии в сфере экономики, и получила второе высшее образование.

Как сельская девочка, я и не думала, что в моей жизни так развернутся события. 1987 год, еще СССР: мои родители записали меня в русскоязычный первый класс, желая мне больше перспектив в будущем. Первой учительницей оказалась немка — Зинаида Игнатьевна Керн, я ее полюбила, как может любить первоклашка. Сначала родители, а потом и она научили меня добросовестной, основательной работе, точности, ответственности и дисциплине. Так обычно сегодня описывают немцев. Вот на этом фундаменте и строилось мое будущее.

СССР шел к развалу, многие русские и немцы уезжали, а с ними и моя любимая первая учительница. Кыргызстан еще был перед обретением независимости, когда мои родители в 1990-м перевели меня в кыргызский класс. В то время кыргызские классы обучали немецкому (русские — английскому), так я и пришла к языку Гете.

В сельской библиотеке нашла старенькую, но удобную книжку для самоучек. Тексты были написаны оптимально — от легкого к сложному. Учила их наизусть, нравилось. В 10-м классе участвовала в олимпиадах по немецкому языку. Никто не ожидал, но дошла до первого места в республиканской олимпиаде и получила в приз поездку на месяц в Германию. В 16 лет это было очень круто, но даже мысли не было жить в этой стране.

— Кто вы по профессии? Чем занимались в ФРГ?

— В найме годами строила карьеру в Германии с доходом до 12 тысяч евро в месяц. Видя, как я работаю, мои руководители — все немцы — продвигали меня, предлагали мою кандидатуру в разные программы по развитию лидеров. Было интересно работать в интернациональных командах с немецким и английским рабочими языками. За это всем бывшим коллегам — большое спасибо.

Фото из архива собеседницы

Выбор сферы экономики в начале 2000-х был сделан на основе жизни в 1980-1990-е, когда решения принимались в состоянии выживания — «главное научиться чему-то конкретному, что принесет деньги». Я не сидела на месте, постоянно проходила практику во время учебы и на каникулах, не боялась работы. С моим опытом и двумя дипломами меня взяли в аудиторскую корпорацию «Эрнст энд Янг», сейчас EY. Работать приходилось много, порой до полуночи, но это была хорошая школа. Было очень интересно работать с проектами по всей Европе и общаться со всем миром.

После EY проблем найти работу не было, постоянно приходили предложения от хедхантеров. Так я перешла руководителем отделов бухгалтерии, потом стратегического планирования немецкого банка в Штутгарте, головной организацией которого является французский финансовый конгломерат «Креди Агриколь» (Crédit Agricole).

Фото из архива собеседницы

— На всех местах работы у меня было ощущение, что ко мне относятся с уважением. Да, были редкие моменты — в больнице, например, при родах, когда медсестры думали, что я их не понимаю, и начинали громко и медленно говорить со мной. Но как только начинала с ними говорить на немецком, сразу чувствовала уважительное отношение к себе и желание взаимодействовать. Помню, в поездках в Кыргызстан меня незнакомые люди спрашивали: «Видела ли фашистов?», меня удивлял этот вопрос, и я осознавала, что мне нравится мой круг общения в Германии. Фундамент, построенный в детстве родителями и учителями, помог мне доверять себе, своим силам, а через доверие к себе также доверять другим.

— Почему решили уйти из финансового и банковского сектора?

— Финансовую сферу уважаю, эти знания помогают мне. Просто со временем усилилось желание работать на себя. А еще хотелось поменять сферу деятельности так, чтобы выйти из шаблона «работать только до пенсии», и вместо этого увидеть себя работающей с интересом, в удовольствие и желательно очень долго, пока могу думать — до конца жизни.

Фото из архива собеседницы

Поэтому сейчас я в совершенно другой сфере. В 2023 году ушла из найма, работаю на себя в сфере психологии. Провожу долгосрочную терапию как психолог-консультант тем, кто желает для себя личностного и финансового роста на русском и немецком. Обучаю психологов и интересующихся психологией зарабатывать деньги с первых недель обучения.

Мне нравится развиваться и развивать других. Я любила читать о психологии, постоянно училась новому, работала как ментор и коуч еще со студенческих времен, вкладывалась в развитие своих сотрудников в Германии, создавала эффективные команды. Кроме этого, вкладывала свои ресурсы в социальные проекты в ФРГ и КР.

Мне так сильно интересна психология, что вижу себя в этой деятельности с удовольствием работающей и в 100 лет, если получится. Вдохновили другие психологи, среди них Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, который проводил консультации до предпоследнего месяца перед смертью в свои 83 года. Я читала все, что попадется под руки: биографию и труды Фрейда, труды американских психиатров Милтона Эриксона, Ирвина Ялома и многое другое.

Параллельно к найму сделала несколько профессиональных переподготовок на психолога, консультировала клиентов. Понравилось все: постоянная личная терапия — которая гарантирует личностный рост, супервизия у опытного психолога, сама работа с клиентами — до результата.

В работе с клиентами вижу, что часто у тех больше сложностей в жизни, у кого было больше травматики в детстве (родители оставили расти у бабушек/дедушек, пьющие родители, побои и крики, конфликты, смерть близких и тому подобное). Их психика как бы ищет ситуации, чтобы отыграть прошлые сценарии — отсюда и многие сложности в жизни. Я помогаю людям осознавать эти сценарии так, чтобы перестать неосознанно усложнять все своими же руками, а жить легче, в созидании и творчестве.

— Что дает вам работа с людьми?

— Я могу работать в этой сфере с удовольствием в любое время, и даже ранним утром. Уже во время и после сессий с клиентом вдохновляет видеть, как у него отпадают тормозящие чувства обиды и злости, вины и стыда за себя, страха перед новым — человек растет! Наблюдать психическое взросление клиента — это примерно так же, как радостно быть рядом, когда растут и взрослеют собственные дети.

Люди становятся осознанными, начинают принимать решения быстрее и экологичнее для себя и мира — быстрее меняют деятельность на ту, откуда они получают больше денег и удовольствия и где они могут реализовывать свой потенциал, ради чего они в этом мире. Так я чувствую свой вклад.

Фото из архива собеседницы. С сыном

— «Умай» основана в 2004 году в Штутгарте, я присоединилась к организации пару лет спустя, когда искала варианты, что я еще могла сделать для родины.

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— Какие проекты реализуете?

— В «Умай» мы — немцы, кыргызы и представители других национальностей — все волонтеры, вкладываемся своими деньгами и временем, работаем безвозмездно. Проекты реализуем для нуждающихся семей и отдельных лиц в Кыргызстане. Проекты выбираем так, чтобы дать возможность людям помочь самим себе. С 2017-го ежегодно реализуем совместные проекты с фондом «Помогать легко» в Бишкеке для лечения онкобольных детей.

Среди прошлых проектов: мастер-классы немецких специалистов университетской клиники «Шарите» (Берлин) для медиков в КР, перевод книги для питания онкобольных детей на кыргызский, прикроватные мониторы в детскую больницу в Бишкеке, креативные уроки и детские каникулы онкобольным детям и детям в ремиссии и многое другое.