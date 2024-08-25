08:45
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество
Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

Карьера в Германии. Как случайная стипендия изменила жизнь кыргызстанки Айзады

Уроженка Кыргызстана Айзада Пертнер оказалась в Германии более 20 лет назад. После окончания учебы осталась в стране, успешно строила карьеру в финансовом секторе, получала до 12 тысяч евро в месяц. Но год назад решила сменить сферу деятельности.

Кроме того, женщина активно занимается волонтерством, чтобы помочь нуждающимся в КР. Своей историей Айзада поделилась с 24.kg.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы
— Как вы оказались в Германии?

— Это произошло случайно, в начале 2000 года. Я училась на третьем курсе факультета «Международные отношения» Кыргызского национального университета. Однокурсницы выходили замуж, рожали детей, и я даже не думала о другой жизни, кроме как выйти замуж за кыргыза и жить в КР. Но однажды преподаватель немецкого сообщила о бесплатном тестировании. Надо было заполнить бланк подачи на стипендию в DAAD (Германская служба академических обменов). Я прошла тест, чтобы проверить знания, а в результате получила первое место и стипендию на год обучения в Германии. Целый год! Это был шок и восторг.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Встреча президента КР Аскара Акаева со стипендиатами DAAD, 2000 год
В университете, кроме учебы, была возможность заниматься многими видами спорта, в том числе айкидо. О нем я мечтала в детстве. Пошла на занятия и познакомилась с будущим мужем. Он коренной немец, физик, писал в университете диссертацию. Через два года вышла за него замуж и так осталась в Германии.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. С супругом
— Где учились?

— Сначала по стипендии в Рурском университете в Бохуме. В студенчестве подрабатывала, чтобы оплачивать после годичной стипендии свое обучение и помогать родителям в Кыргызстане. Помню, в Бохуме мне было мало солнца — либо дожди, либо туман. В 2003-м переехала с мужем на юг Германии, в столицу федеральной земли Баден-Вюртемберг — Штутгарт. Это более солнечный город, что больше напоминает КР. В Штутгарте выбрала Гогенгеймский университет, который считается одним из лучших в Германии в сфере экономики, и получила второе высшее образование.

Как сельская девочка, я и не думала, что в моей жизни так развернутся события. 1987 год, еще СССР: мои родители записали меня в русскоязычный первый класс, желая мне больше перспектив в будущем. Первой учительницей оказалась немка — Зинаида Игнатьевна Керн, я ее полюбила, как может любить первоклашка. Сначала родители, а потом и она научили меня добросовестной, основательной работе, точности, ответственности и дисциплине. Так обычно сегодня описывают немцев. Вот на этом фундаменте и строилось мое будущее.

СССР шел к развалу, многие русские и немцы уезжали, а с ними и моя любимая первая учительница. Кыргызстан еще был перед обретением независимости, когда мои родители в 1990-м перевели меня в кыргызский класс. В то время кыргызские классы обучали немецкому (русские — английскому), так я и пришла к языку Гете.

В сельской библиотеке нашла старенькую, но удобную книжку для самоучек. Тексты были написаны оптимально — от легкого к сложному. Учила их наизусть, нравилось. В 10-м классе участвовала в олимпиадах по немецкому языку. Никто не ожидал, но дошла до первого места в республиканской олимпиаде и получила в приз поездку на месяц в Германию. В 16 лет это было очень круто, но даже мысли не было жить в этой стране.

— Кто вы по профессии? Чем занимались в ФРГ?

— В найме годами строила карьеру в Германии с доходом до 12 тысяч евро в месяц. Видя, как я работаю, мои руководители — все немцы — продвигали меня, предлагали мою кандидатуру в разные программы по развитию лидеров. Было интересно работать в интернациональных командах с немецким и английским рабочими языками. За это всем бывшим коллегам — большое спасибо.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы
Выбор сферы экономики в начале 2000-х был сделан на основе жизни в 1980-1990-е, когда решения принимались в состоянии выживания — «главное научиться чему-то конкретному, что принесет деньги». Я не сидела на месте, постоянно проходила практику во время учебы и на каникулах, не боялась работы. С моим опытом и двумя дипломами меня взяли в аудиторскую корпорацию «Эрнст энд Янг», сейчас EY. Работать приходилось много, порой до полуночи, но это была хорошая школа. Было очень интересно работать с проектами по всей Европе и общаться со всем миром.

После EY проблем найти работу не было, постоянно приходили предложения от хедхантеров. Так я перешла руководителем отделов бухгалтерии, потом стратегического планирования немецкого банка в Штутгарте, головной организацией которого является французский финансовый конгломерат «Креди Агриколь» (Crédit Agricole).

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы
— Как складывались отношения с коллективом, местным населением?

— На всех местах работы у меня было ощущение, что ко мне относятся с уважением. Да, были редкие моменты — в больнице, например, при родах, когда медсестры думали, что я их не понимаю, и начинали громко и медленно говорить со мной. Но как только начинала с ними говорить на немецком, сразу чувствовала уважительное отношение к себе и желание взаимодействовать. Помню, в поездках в Кыргызстан меня незнакомые люди спрашивали: «Видела ли фашистов?», меня удивлял этот вопрос, и я осознавала, что мне нравится мой круг общения в Германии. Фундамент, построенный в детстве родителями и учителями, помог мне доверять себе, своим силам, а через доверие к себе также доверять другим.

— Почему решили уйти из финансового и банковского сектора?

— Финансовую сферу уважаю, эти знания помогают мне. Просто со временем усилилось желание работать на себя. А еще хотелось поменять сферу деятельности так, чтобы выйти из шаблона «работать только до пенсии», и вместо этого увидеть себя работающей с интересом, в удовольствие и желательно очень долго, пока могу думать — до конца жизни.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы
Поэтому сейчас я в совершенно другой сфере. В 2023 году ушла из найма, работаю на себя в сфере психологии. Провожу долгосрочную терапию как психолог-консультант тем, кто желает для себя личностного и финансового роста на русском и немецком. Обучаю психологов и интересующихся психологией зарабатывать деньги с первых недель обучения.

Читайте по теме
Дисциплина, труд, бюрократия. Кыргызстанка о жизни в Германии

Мне нравится развиваться и развивать других. Я любила читать о психологии, постоянно училась новому, работала как ментор и коуч еще со студенческих времен, вкладывалась в развитие своих сотрудников в Германии, создавала эффективные команды. Кроме этого, вкладывала свои ресурсы в социальные проекты в ФРГ и КР.

Мне так сильно интересна психология, что вижу себя в этой деятельности с удовольствием работающей и в 100 лет, если получится. Вдохновили другие психологи, среди них Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, который проводил консультации до предпоследнего месяца перед смертью в свои 83 года. Я читала все, что попадется под руки: биографию и труды Фрейда, труды американских психиатров Милтона Эриксона, Ирвина Ялома и многое другое.

Параллельно к найму сделала несколько профессиональных переподготовок на психолога, консультировала клиентов. Понравилось все: постоянная личная терапия — которая гарантирует личностный рост, супервизия у опытного психолога, сама работа с клиентами — до результата.

В работе с клиентами вижу, что часто у тех больше сложностей в жизни, у кого было больше травматики в детстве (родители оставили расти у бабушек/дедушек, пьющие родители, побои и крики, конфликты, смерть близких и тому подобное). Их психика как бы ищет ситуации, чтобы отыграть прошлые сценарии — отсюда и многие сложности в жизни. Я помогаю людям осознавать эти сценарии так, чтобы перестать неосознанно усложнять все своими же руками, а жить легче, в созидании и творчестве.

— Что дает вам работа с людьми?

— Я могу работать в этой сфере с удовольствием в любое время, и даже ранним утром. Уже во время и после сессий с клиентом вдохновляет видеть, как у него отпадают тормозящие чувства обиды и злости, вины и стыда за себя, страха перед новым — человек растет! Наблюдать психическое взросление клиента — это примерно так же, как радостно быть рядом, когда растут и взрослеют собственные дети.

Люди становятся осознанными, начинают принимать решения быстрее и экологичнее для себя и мира — быстрее меняют деятельность на ту, откуда они получают больше денег и удовольствия и где они могут реализовывать свой потенциал, ради чего они в этом мире. Так я чувствую свой вклад.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. С сыном
— Как вы присоединились к благотворительной организации Umai — Hilfe für Kirgistan?

— «Умай» основана в 2004 году в Штутгарте, я присоединилась к организации пару лет спустя, когда искала варианты, что я еще могла сделать для родины.

Читайте по теме
Участник велогонки из Германии посвятит свой забег онкобольным детям в КР

— Какие проекты реализуете?

— В «Умай» мы — немцы, кыргызы и представители других национальностей — все волонтеры, вкладываемся своими деньгами и временем, работаем безвозмездно. Проекты реализуем для нуждающихся семей и отдельных лиц в Кыргызстане. Проекты выбираем так, чтобы дать возможность людям помочь самим себе. С 2017-го ежегодно реализуем совместные проекты с фондом «Помогать легко» в Бишкеке для лечения онкобольных детей.

Среди прошлых проектов: мастер-классы немецких специалистов университетской клиники «Шарите» (Берлин) для медиков в КР, перевод книги для питания онкобольных детей на кыргызский, прикроватные мониторы в детскую больницу в Бишкеке, креативные уроки и детские каникулы онкобольным детям и детям в ремиссии и многое другое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302605/
просмотров: 7038
Версия для печати
Материалы по теме
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается
Нападение в Золингене: полиция Германии задержала гражданина Кыргызстана
Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Самые популярные товары: что закупают Кыргызстан и наши соседи
Государственная ипотека. Кто и как ее может получить
Выучился на врача, работаю шеф-поваром — Чинмай из Индии о жизни в Бишкеке
Проблема с незарегистрированным слотом в двухсимочных телефонах: что делать
«Патриоты» в Москве активизировались. Грозятся выкладывать видео с проститутками
В США при аварии трака погибла кыргызстанка. Нужны деньги для перевозки тела
В Бишкеке за различные нарушения иностранцев оштрафовали на 742 тысячи сомов
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
У&nbsp;кыргызстанцев в&nbsp;России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации У кыргызстанцев в России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается