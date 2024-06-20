Исполняют поручение президента. В Бишкеке начали демонтаж рекламных щитов

Управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека совместно с МП «Тазалык» приступили к демонтажу рекламных щитов в Октябрьском районе. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

«Старые металлические конструкции уступают место современным LED-экранам, которые сделают облик города более инновационным и привлекательным», — отметили в мэрии.

Сообщается, что работы по демонтажу конструкций ведутся оперативно, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Обновление рекламных конструкций — это еще один шаг на пути к превращению Бишкека в современную и комфортную столицу. мэрия Бишкека

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров поручил мэрии Бишкека до 31 августа полностью убрать старые рекламные щиты в городе.