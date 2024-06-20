Германия опасается теракта ИГИЛ на чемпионате Европы по футболу

Германия опасается теракта на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает издание Finical Times.

Напомним, матчи проходят в 11 городах страны. А причиной опасений стало то, что пропагандистский орган ИГИЛ-К «Вилаят Хорасана» недавно опубликовал коллаж, на котором изображен боевик с автоматом на футбольном стадионе на фоне слогана «Забей последний гол!».

По данным издания, министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер заявила, что Европа находится под прицелом джихадистских организаций. А глава внутренней разведки страны Томас Хальденванг сообщил, что ИГИЛ-К удалось отправить своих сторонников в Западную Европу под видом беженцев с Украины.