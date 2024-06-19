20 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 11;

9.30-15.00 — улица Айтиева (11-й микрорайон), 15-17;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Арабаева, Кербез, Огуз-Ата), отрезки улиц Тыныбекова, Матыева, Кочкорской, Асаналиева, Гончарова, Кедейкан, Жайылма, Месароша, Набережной, Семетей, Профсоюзной, Сад, Юбилейной, Кронштадтской, Темировской, переулки Тамбовский, Кеминский, жилмассивы «Аска-Таш», «Керемет»;

9.00-19.00 — отрезки улиц Исанова, Коенкозова, Жумабека, проспекта Жибек Жолу;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал», 71;

9.00-14.00 — села Мраморное (улицы Новая, Школьная, Юбилейная, Сары-Булак, Северная, Южная, Кольцевая, Манас, Молодежная, Березовая, Урожайная, Целинная, Кольцевая, 70 лет Октября, Акчи, Тендик, Келечек, Жетиген, Эркиндик, Ынтымак, Центральная), Рассвет, Озерное, Ак-Чий;

14.00-17.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Саадаева.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — село Аламедин (улицы Алма-Атинская, Горького, Панфилова, Набережная, переулки Чуйский, Дальний), жилмассивы «Кырман», «44 га», «Рухий-Мурас», села Октябрьское (улица Шопокова), Мыкан, Арашан;

10.00-14.00 — село Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучалова, Виноградная, Кара-Жыгач);

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, переулок Лесной, улицы Изакеева, Северная, Апасова, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, переулок Северный, улицы Фрунзе, Пионерская, Зеленая Балка, Школьная, МТФ 2а), Западное (улицы Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, Рамазана);

9.00-17.00 — село Гавриловка (улицы Балыкбаева, Пушкина, Чекменева), город Шопоков (улицы Железнодорожная, Полевая, переулок Железнодорожный), села Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Луговая, Железнодорожная, Речная, Солнечная, Полевая, Ленинградская, Победы, Московская, Набережная, переулки Железнодорожный, Кирова), Военно-Антоновка (станция «Сокулук»);

9.00-19.00 — село Кызыл-Туу (улицы Заречная, Назар уулу Кенжебека, Проектируемая);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Маркса, Тельмана, Тоголока Молдо, Ленина, Энгельса), села Большевик, Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улица Советская), Беш-Корук (улицы Мааке, Боконбаева, МТФ, Чокин, Асанбай, Беш-Корукская, Центральная, Касымкулова, Эсегула, Баетова), Петровка (улицы Центральная, Советская, Толстого, Бештерекская, 27-го партсъезда, Новая, Ломоносова, Фрунзе, Гайдара, Луговая, Заводская, Южная, Молодежная, Военный городок);

9.00-18.00 — село Толок (улицы Токтогула, Эгимбаева, Комсомольская, Школьная, кошары);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Панфиловка (улицы Тихонова, Южная, Лермонтова, Тилебалиева, Осмонова, Пионерская, Центральная, Пушкина, Октябрьская, Подгорная, Заречная, Первомайская, Джапаркулова, переулки Каиндинский, Почтовый);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Дубовицкого, Айни, Куренкеева, Ленина, Боконбаева, Гравийная, Токтогула, Чкалова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Космонавтов, Заречная);

8.00-18.00 — села Кош-Кашат, Чон-Жар, Карагул, Кайырма, Прогресс, Онбир-Жылга, Маданият, Кок-Каптал, Шамши, Кошой, ущелье Туура-Кайын;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Сын-Таш (улица Шакирова), Ивановка (улицы Советская, Пушкина);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Фрунзе, Дивазова, Спортивная, Молодежная, Восточная), город Кант (улица МПС);

Кеминский РЭС