В Бишкеке 20 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День увеличился до 15 часов 21 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 11;

9.30-15.00 — улица Айтиева (11-й микрорайон), 15-17;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Арабаева, Кербез, Огуз-Ата), отрезки улиц Тыныбекова, Матыева, Кочкорской, Асаналиева, Гончарова, Кедейкан, Жайылма, Месароша, Набережной, Семетей, Профсоюзной, Сад, Юбилейной, Кронштадтской, Темировской, переулки Тамбовский, Кеминский, жилмассивы «Аска-Таш», «Керемет»;

9.00-19.00 — отрезки улиц Исанова, Коенкозова, Жумабека, проспекта Жибек Жолу;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал», 71;

9.00-14.00 — села Мраморное (улицы Новая, Школьная, Юбилейная, Сары-Булак, Северная, Южная, Кольцевая, Манас, Молодежная, Березовая, Урожайная, Целинная, Кольцевая, 70 лет Октября, Акчи, Тендик, Келечек, Жетиген, Эркиндик, Ынтымак, Центральная), Рассвет, Озерное, Ак-Чий;

14.00-17.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Саадаева.

У кого намечается той

Муса Джаманбаев

Родился 20 июня 1978 года. Посол Кыргызстана в Узбекистане.

Памятные даты

Всемирный день беженцев

Фото 24.kg. Дети сирийских беженцев, лагерь в Кахраманмараше (Турция)

20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 году.

Сегодняшняя дата — это констатация факта: войны на земле не прекращаются. Восемьдесят процентов всех беженцев в мире — это женщины и дети.

Люди, которые меняли мир

Родилась народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева

Фото из интернета. Кайыргуль Сартбаева

В 1936 году в селе Кара-Булак родилась советская кыргызская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог Кайыргуль Сартбаева. Народная артистка СССР (1980).

Талантливая певица, обладая оперным голосом широчайшего диапазона, красивым и ярким тембром, прекрасной техникой вокального мастерства, великолепными актерскими данными, воплотила на сцене целую галерею разноплановых образов. Внесла неоценимый вклад в развитие советской многонациональной и кыргызской народной песни.

Более 600 записей арий, романсов и песен в исполнении Кайыргуль Сартбаевой вошло в «Золотой фонд» Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.

Родилась поэтесса Тазагуль Закирова

Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, поэтесса родилась 20 июня 1948 года в селе Качкынчы Сузакского района.

Пишет стихи с 1963-го. За 45 лет творческой деятельности издала поэтические сборники «Ырлар» («Стихи»), «Купуя сезим» («Таинственное чувство»), «Светлый дождь» (на русском языке), «Боз торгойдун ыры» («Песня козодоя»), «Ыйык шаарым» («Мой святой город»), «Алатоом — Мекеним» («Алатоо — Родина моя») и другие. На ее стихи композиторами написано много популярных мелодий.

Тазагуль Закирова сняла документальные фильмы о выдающихся женщинах XX столетия.

Создала клуб, который занимается проблемой гендерной политики, жамаатами по решению социальных вопросов на местах. Оказывает эффективную помощь молодым поэтам и писателям.

Родился актер Чоро Думанаев

Фото из интернета. Кадр из фильма «Пейзаж глазами спринтера» (1988)

Родился 20 июня 1952 года в селе Мин-Булак. Народный артист Кыргызстана.

С 1970-го — актер киностудии «Киргизфильм». Снялся в таких картинах, как «Улица» (режиссер Геннадий Базаров, 1972), «Водопад» (Юрий Борецкий, 1974), «Белый пароход» (Болот Шамшиев, 1975), «Красное яблоко» (Толомуш Океев, 1975), «Танец орла» (Виктор Живолуб, 1975, Свердловская киностудия) и многих других.

Куда сходить

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