В Кыргызстане исследуют распространенность гепатитов В и С и ВИЧ

В Кыргызстане с 24 июня стартует национальное исследование по изучению распространенности гепатитов В, С и ВИЧ. Об этом сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, исследование охватывает все регионы страны и проводится среди граждан случайно выбранных домохозяйств.

Основная цель — получить точные данные о распространенности вирусных гепатитов В, С и ВИЧ среди населения.

В центре отметили, что эти данные необходимы для разработки эффективных стратегий профилактики и улучшения здоровья населения.

Исследование проводится специальной группой, подготовленной Министерством здравоохранения, среди детей от 5 до 17 лет и людей от 18 лет и старше в отобранных домохозяйствах. Обследование включает в себя анкетирование и забор крови из вены.

В целях безопасности все интервьюеры будут носить специальный бейдж с опознавательным знаком «РЦКГВГиВИЧ».