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Общество

Алмамбет Шыкмаматов назначен помощником президента Кыргызстана

Алмамбет Шыкмаматов назначен помощником главы государства. О том, что соответствующее распоряжение подписал Садыр Жапаров, 24.kg подтвердили в администрации президента.

Напомним, с сентября прошлого года Алмамбет Шыкмаматов возглавлял Государственную ипотечную компанию. Ранее он занимал ряд ответственных постов, включая должности министра юстиции, руководителя Агентства по развитию и привлечению инвестиций, председателя Государственной регистрационной службы и руководителя свободной экономической зоны «Бишкек». Был депутатом Жогорку Кенеша, возглавлял парламентскую фракцию «Ата-Мекен».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296899/
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