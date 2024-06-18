Алмамбет Шыкмаматов назначен помощником президента Кыргызстана

Алмамбет Шыкмаматов назначен помощником главы государства. О том, что соответствующее распоряжение подписал Садыр Жапаров, 24.kg подтвердили в администрации президента.

Напомним, с сентября прошлого года Алмамбет Шыкмаматов возглавлял Государственную ипотечную компанию. Ранее он занимал ряд ответственных постов, включая должности министра юстиции, руководителя Агентства по развитию и привлечению инвестиций, председателя Государственной регистрационной службы и руководителя свободной экономической зоны «Бишкек». Был депутатом Жогорку Кенеша, возглавлял парламентскую фракцию «Ата-Мекен».