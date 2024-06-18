Сом подешевел относительно основных валют, сильнее всего к евро

За последние сутки официальные курсы доллара, евро, российского рубля и тенге выросли по отношению к сому. В обменках Бишкека рубли стоят ниже официального курса. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,13 сома, продают по 87,94 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,1182 сома (рост на 0,2 процента).

Евро немного подешевел. Сегодня его покупают по 93,47 сома, продают по 94,47 сома. Официальный курс — 94,1443 сома (рост — 0,76 процента).

Российский рубль также за последние сутки немного подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,938 сома, продают по 0,996 сома. Курс НБ КР — 0,978 сома (рост — 0,26 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1335 сома, продают по 0,2033 сома. Официальный курс — 0,1929 сома (рост на 0,26 процента).