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Общество

Сом подешевел относительно основных валют, сильнее всего к евро

За последние сутки официальные курсы доллара, евро, российского рубля и тенге выросли по отношению к сому. В обменках Бишкека рубли стоят ниже официального курса. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,13 сома, продают по 87,94 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,1182 сома (рост на 0,2 процента).

Евро немного подешевел. Сегодня его покупают по 93,47 сома, продают по 94,47 сома. Официальный курс — 94,1443 сома (рост — 0,76 процента).

Российский рубль также за последние сутки немного подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,938 сома, продают по 0,996 сома. Курс НБ КР — 0,978 сома (рост — 0,26 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1335 сома, продают по 0,2033 сома. Официальный курс — 0,1929 сома (рост на 0,26 процента).

  • С начала июня Национальный банк дважды скупал доллары на валютном рынке. Последний раз, 8 июня, он купил $40,7 миллиона. И один раз, 13 июня, продавал доллары — всего $6 миллионов 650 тысяч.
  • С начала этого года было девять валютных интервенций по покупке долларов. В общей сложности НБ КР изъял с рынка $202 миллиона 459 тысяч.
  • Нацбанк с начала 2024-го также провел три интервенции по продаже долларов — всего реализовали $38,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296834/
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