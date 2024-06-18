В Бишкеке 18 июня облачно, возможна гроза. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.30 — жилмассив «Учкун-2» (улицы Кайынды, Учкун-8, 58);

9.00-16.00 — бульвар Молодой Гвардии, 74;

9.00-17.00 — отрезки улиц Тыналиева, Ахунбаева, Московской, Раззакова, бульвара Эркиндик, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Кербез, Кырк-Кыз, Ак-Чолмок, Жаныл-Мырза, Арабаева), «Эне-Сай» (улица Култегин);

9.00-13.30 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Лумумбы, Профсоюзная, Школьная, Сыдыгалиева);

13.30-15.30 — отрезки улицы Лумумбы;

9.00-12.00 — село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Родниковая, Совхозная, Южная, Кара-Суйская, Жапарова);

13.00-17.00 — село Маевка (улицы Замандаш, Келечек, Берекет, Биримдик).

18-19 июня — район, ограниченный улицами Суеркулова, Юнусалиева, Каралаева, Шопена.

У кого намечается той

Улан Молдодосов

Родился 18 июня 1976 года. Заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, судья международной категории, вице-президент Федерации тяжелой атлетики. Чынгыз Эсенгул уулу Родился 18 июня 1987 года. Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Памятные даты

День сельских женщин Кыргызской Республики

Кыргызстан отмечает День сельских женщин 18 июня в соответствии со специальным постановлением правительства, подчеркивающим значительный вклад женщин в развитие сельской местности и государственной экономики.

Дата дает возможность напомнить всем о важной роли и вкладе женщин в укрепление сельского хозяйства и развитие сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение бедности в сельских районах. Сельские женщины составляют значительную долю сельскохозяйственной рабочей силы, играют ключевую роль в производстве продуктов питания, особенно в натуральном хозяйстве, и выполняют большую часть неоплачиваемой работы в сельской местности.

Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску

Настоящая мода на детские коляски возникла в 1840 году. Но лишь 18 июня 1889-го в балтиморское патентное бюро пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершившей очередную революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности.

С тех пор детская коляска прошла целую эволюцию, превратившись из громоздкого сооружения, против которого выступали тогдашние педиатры, в удобное средство передвижения.

Люди, которые меняли мир

Родилась Герой Социалистического Труда Суракан Кайназарова

Родилась 18 июня 1902 года в селе Белек Чуйской области. Свекловичница, труженица, новатор колхозного производства, звеньевая колхоза «Дружба» Сокулукского района. Член КПСС с 1939-го. Депутат Верховного Совета СССР двух созывов.

В 1947 году звено Суракан Кайназаровой получило по 971,5 центнера сахарной свеклы с гектара земли.

Правительство Кыргызстана 15 июня 2015-го приняло постановление об установлении 18 июня Днем сельских женщин.

Умерла 4 июня 1982 года.

Умер актер Денизбек Чалапинов

Фото пресс-службы киностудии «Айтыш». Денизбек Чалапинов

Родился 23 ноября 1933 года. Советский кыргызский актер, народный артист Кыргызстана.

За свою творческую биографию создал более 100 образов и сыграл больше 30 киноролей в отечественных фильмах.

Созданные им образы — Яго («Отелло»), Тейитбек («Курманбек») и другие стали классикой и вошли в золотой фонд общенациональной культуры. Также является одним из авторов «кыргызского чуда» XX столетия. Сыгранные кинороли, особенно в фильме «Поклонись огню» («Уркуя»), стали эталоном настоящего творческого вдохновения.

Денизбек Чалапинов — родоначальник трех театров: Джалал-Абадского, Тянь-Шаньского (ныне Нарынского) и Иссык-Кульского.



Умер 18 июня 2015-го.

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