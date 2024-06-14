В Кыргызстане на 54,7 тысячи гектарах сельхозугодий нашли саранчу

В Кыргызстане на более чем 44 тысячах 950 гектарах земли уничтожили саранчу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, вредителя нашли на 54 тысячах 795 гектарах. По прогнозам специалистов, в 2024 году распространение саранчи возможно на 65 тысячах гектаров земли, из республиканского бюджета на борьбу с насекомыми предусмотрено 33 миллиона 537,8 тысячи сомов.

«Из-за благоприятных погодных и климатических условий в районах, где раньше не водилась саранча, наблюдается резкое увеличение их числа. По данным специалистов, вредитель может уничтожить 90 тысяч гектаров насаждений», — отметили в министерстве.

Для борьбы с саранчой подготовлены: 13 единиц спецтехники с прицепленными к ним девятью единицами для ядохимикатов, 3 единицы спецтехники для доставки пестицидов, 12 единиц тракторов.