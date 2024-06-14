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Общество

Автопоезда признаны транспортным средством. Водителей будут штрафовать

Автопоезда признаны судебно-экспертной службой при Министерстве юстиции транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, запрос в госорган направила администрация Первомайского района в ответ на многочисленные жалобы горожан и гостей столицы, обеспокоенных вопросами безопасности пешеходного передвижения.

Согласно заключению судебно-экспертной службы, автопоезд признан транспортным средством. Он состоит из тягача и прицепов с сиденьями и оснащен следующими элементами:

  • электродвигатель, питаемый от независимого источника электроэнергии;
  • рулевое управление;
  • колеса;
  • дисковые тормоза.

«Отметим, что на площади Ала-Тоо в ходе ночного рейда против автопоездов составлены два протокола в отношении правонарушителей в соответствии с частью 2 статьи 192 Кодекса о правонарушениях. При систематических нарушениях это влечет ответственность по части 2 статьи 184 Кодекса о правонарушениях», — сказали в муниципалитете.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Автопоезда признали транспортным средством

В мэрии просят горожан и гостей столицы в целях обеспечения своей безопасности не пользоваться услугами автопоездов, а о фактах их передвижения сообщать в милицию по номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296697/
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