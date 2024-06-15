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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 15 июня 1975 года

Самым жарким в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 15 июня 1975 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +37,2 градуса.

Самым холодным — 15 июня 1941-го, когда температура составила +9,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июня для столицы составляет +22,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2023 года со средней температурой +25,8 градуса.

Самым холодным — июнь 1901-го со среднемесячной температурой +17,7 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 15 июня ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит до +16 градусов. Днем в столице будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до +31 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296688/
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