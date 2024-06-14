CPJ призывает власти Кыргызстана прекратить уголовное дело против 11 журналистов

Международный комитет защиты журналистов (CPJ) призывает власти Кыргызстана прекратить уголовное дело, возбужденное против 11 бывших и нынешних сотрудников расследовательского проекта Теmirov Live, и немедленно снять с них обвинения.

«Вынесение тюремных приговоров 11 журналистам станет ужасным переломным моментом в стране, исторически считающейся «островком демократии» в Центральной Азии», — заявила координатор организации по Европе и ЦА Гульноза Саид в опубликованном накануне, 13 июня, заявлении.

Она отметила, что если нынешние и бывшие работники расследовательского издания Temirov Live будут осуждены по явно сфабрикованным обвинениям, международная репутация властей КР будет подорвана.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР. Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Позже некоторых задержанных журналистов суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде.