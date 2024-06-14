05:34
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

CPJ призывает власти Кыргызстана прекратить уголовное дело против 11 журналистов

Международный комитет защиты журналистов (CPJ) призывает власти Кыргызстана прекратить уголовное дело, возбужденное против 11 бывших и нынешних сотрудников расследовательского проекта Теmirov Live, и немедленно снять с них обвинения.

«Вынесение тюремных приговоров 11 журналистам станет ужасным переломным моментом в стране, исторически считающейся «островком демократии» в Центральной Азии», — заявила координатор организации по Европе и ЦА Гульноза Саид в опубликованном накануне, 13 июня, заявлении.

Она отметила, что если нынешние и бывшие работники расследовательского издания Temirov Live будут осуждены по явно сфабрикованным обвинениям, международная репутация властей КР будет подорвана.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР. Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Позже некоторых задержанных журналистов суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296667/
просмотров: 1157
Версия для печати
Материалы по теме
CPJ calls for end to trial of 11 journalists in Kyrgyzstan
CPJ calls for dropping of charges against Temirov Live journalists
CPJ calls for Kyrgyzstan to repeal “foreign agents” law
CPJ призывает отменить подписанный президентом Кыргызстана закон об иноагентах
CPJ welcomes Kyrgyzstan’s withdrawal of restrictive media bill
Detention of 11 journalists: CPJ urges to immediately drop charges
CPJ приветствует отзыв законопроекта о СМИ в Кыргызстане
Задержание 11 журналистов. CPJ призывает немедленно снять обвинения
CPJ осуждает решение суда Кыргызстана о закрытии Kloop
CPJ осуждает решение суда Кыргызстана оставить 11 журналистов под стражей
Популярные новости
Без холодной воды останется большая часть Бишкека. Будут водовозы и&nbsp;биотуалеты Без холодной воды останется большая часть Бишкека. Будут водовозы и биотуалеты
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;праздничный Айт намаз будет бесплатный проезд на&nbsp;общественном транспорте В праздничный Айт намаз будет бесплатный проезд на общественном транспорте
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано