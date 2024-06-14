Биопестициды против саранчи впервые применили в Кыргызстане

Впервые в Кыргызстане проведены демонстрационные испытания биопестицидов против саранчи. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

По ее данным, два основных вида саранчовых вредителей в стране — итальянский прус и мароккская саранча. Если с ними не бороться, то они могут представлять серьезную угрозу для сельского хозяйства.

Обработка саранчовых до сих пор проводится с использованием химикатов, которые эффективны, но при этом поражают и нецелевых насекомых, и мелких животных, а также могут иметь негативное воздействие на здоровье человека.

«Биопестицид на основе грибка Metarhizium acridum поражает только саранчу и кузнечиков, не оказывая негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Однако он действует относительно медленно, для достижения необходимого эффекта может потребоваться от 4 до 21 дня, в зависимости от стадии развития саранчи. Хотя биопестициды, особенно в случае чрезвычайных ситуаций, не могут полностью заменить химическую обработку, их применение настоятельно рекомендует ФАО, прежде всего в экологически уязвимых районах», — говорится в сообщении.

С целью популяризации использования этого биопестицида в Панфиловском районе Чуйской области провели трехдневные демонстрационные испытания. Специалисты обработали 20 гектаров полей и пастбищ, зараженных молодыми личинками итальянского пруса, а после провели тщательный мониторинг смертности саранчи.

Результаты обработки биопестицидами оказались успешными: спустя 11 дней в садках была зарегистрирована почти 100-процентная смертность насекомых-вредителей.

При этом биопестициды не влияют на других, «хороших», насекомых, которые могут продолжать заниматься своим делом, опыляя растения и поддерживая экосистему.

«Биологические пестициды представляют собой надежную и менее вредную альтернативу для борьбы с вредителем на этапах, когда саранчовая вспышка еще не достигла критического уровня и когда время позволяет их использовать», — цитируют в ФАО заведующего отделом защиты растений и контроля департамента химизации, защиты и карантина растений Алмаза Алакунова.

Испытания продолжатся. В настоящее время в регионе Кавказа и Центральной Азии ежегодно обрабатывают химическими пестицидами около 3,7 миллиона гектаров полей и пастбищ.