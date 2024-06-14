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Общество

Утонувшие автобусы и затопленные улицы. Москву накрыл сильнейший ливень

На Москву вновь обрушился сильнейший ливень. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в разных районах столицы наблюдаются элементы апокалипсиса. Одна из улиц превратилась в реку, утонул пассажирский автобус, рядом плавает еще несколько легковушек.

Затоплены также паркинги, торговый центр. Вода добралась и до некоторых квартир.

Ливни в Москве продолжаются третий день подряд. Синоптики подчеркивают, что в некоторых районах города выпала почти месячная норма осадков. Сильные дожди могут идти до конца недели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296661/
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