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Общество

Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения

В Бишкеке по-немногу развивают общественный транспорт, но есть экстренные случаи, когда опаздываешь на работу или просто надо довезти тяжелые сумки. В этом случае на помощь приходит такси. Однако в часы пик не всегда удается вызвать машину и вовремя попасть до места назначения, поэтому иметь при себе несколько телефонов различных служб такси не помешает.

Редакция 24.kg собрала номера телефонов, WhatsApp и приложений служб такси Бишкека.

«Би такси»

Короткий номер: 3700

Телефоны: +996777976007, +996709976000, +996559976000

Whatsapp: нет

Приложение: можно скачать в Google Play.

«Яндекс такси»

Приложение: можно скачать в Google Play.

«Жорго такси»

Короткий номер: 2022

Телефоны: +996773882022, +996705772022, +996550662022, +996701112022

Whatsapp: +996705772022

Приложение: можно скачать в Google Play.

Такси «Удача»

Короткий номер: 5454

Телефоны: +996770442222, +996704154000, +996552154000

Приложение: можно скачать в Google Play.

Sms такси

Короткий номер: 1236

Телефоны: +996770071236, +996701071236, +996551071236

Whatsapp: +996703001236

Приложение: нет

«Заря такси»

Короткий номер: 1459

Телефоны: +996773131313, +996703131313, +996556133313, +996505131313

Whatsapp: +996701145900

Приложение: нет

«Делюкс»

Короткий номер: 1282

Телефоны: +996500001282, +996555001282

Whatsapp: нет

Приложение: можно скачать в Google Play.

Navi такси

Короткий номер: нет

Телефоны: +996507722222, +0996706844442

Whatsapp:+996507722222

Приложение: можно скачать по Google Play.

«Пилот такси»

Короткий номер: 1311

Телефоны: +996775131155, +996707131155, +996550131155

Whatsapp: нет

Есть дополнения, пишите в 24.kg по WhatsApp +996555312024
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296645/
просмотров: 1453
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