Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения

В Бишкеке по-немногу развивают общественный транспорт, но есть экстренные случаи, когда опаздываешь на работу или просто надо довезти тяжелые сумки. В этом случае на помощь приходит такси. Однако в часы пик не всегда удается вызвать машину и вовремя попасть до места назначения, поэтому иметь при себе несколько телефонов различных служб такси не помешает.
Редакция 24.kg собрала номера телефонов, WhatsApp и приложений служб такси Бишкека.
«Би такси»
Короткий номер: 3700
Телефоны: +996777976007, +996709976000, +996559976000
Whatsapp: нет
Приложение: можно скачать в Google Play.
«Яндекс такси»
Приложение: можно скачать в Google Play.
«Жорго такси»
Короткий номер: 2022
Телефоны: +996773882022, +996705772022, +996550662022, +996701112022
Whatsapp: +996705772022
Приложение: можно скачать в Google Play.
Такси «Удача»
Короткий номер: 5454
Телефоны: +996770442222, +996704154000, +996552154000
Приложение: можно скачать в Google Play.
Sms такси
Короткий номер: 1236
Телефоны: +996770071236, +996701071236, +996551071236
Whatsapp: +996703001236
Приложение: нет
«Заря такси»
Короткий номер: 1459
Телефоны: +996773131313, +996703131313, +996556133313, +996505131313
Whatsapp: +996701145900
Приложение: нет
«Делюкс»
Короткий номер: 1282
Телефоны: +996500001282, +996555001282
Whatsapp: нет
Приложение: можно скачать в Google Play.
Navi такси
Короткий номер: нет
Телефоны: +996507722222, +0996706844442
Whatsapp:+996507722222
Приложение: можно скачать по Google Play.
«Пилот такси»
Короткий номер: 1311
Телефоны: +996775131155, +996707131155, +996550131155
Whatsapp: нет