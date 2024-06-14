Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения

В Бишкеке по-немногу развивают общественный транспорт, но есть экстренные случаи, когда опаздываешь на работу или просто надо довезти тяжелые сумки. В этом случае на помощь приходит такси. Однако в часы пик не всегда удается вызвать машину и вовремя попасть до места назначения, поэтому иметь при себе несколько телефонов различных служб такси не помешает.

Редакция 24.kg собрала номера телефонов, WhatsApp и приложений служб такси Бишкека.

«Би такси» Короткий номер: 3700 Телефоны: +996777976007, +996709976000, +996559976000 Whatsapp: нет Приложение: можно скачать в Google Play.

«Яндекс такси» Приложение: можно скачать в Google Play.

«Жорго такси» Короткий номер: 2022 Телефоны: +996773882022, +996705772022, +996550662022, +996701112022 Whatsapp: +996705772022 Приложение: можно скачать в Google Play.

Такси «Удача» Короткий номер: 5454 Телефоны: +996770442222, +996704154000, +996552154000 Приложение: можно скачать в Google Play.

Sms такси Короткий номер: 1236 Телефоны: +996770071236, +996701071236, +996551071236 Whatsapp: +996703001236 Приложение: нет

«Заря такси» Короткий номер: 1459 Телефоны: +996773131313, +996703131313, +996556133313, +996505131313 Whatsapp: +996701145900 Приложение: нет

«Делюкс» Короткий номер: 1282 Телефоны: +996500001282, +996555001282 Whatsapp: нет Приложение: можно скачать в Google Play.

Navi такси Короткий номер: нет Телефоны: +996507722222, +0996706844442 Whatsapp:+996507722222 Приложение: можно скачать по Google Play.

«Пилот такси» Короткий номер: 1311 Телефоны: +996775131155, +996707131155, +996550131155 Whatsapp: нет