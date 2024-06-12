13 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 43;

9.30-18.30 — отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо, Можайского;

9.00-17.00 — улица Ала-Арчинская, 67, 69, жилмассив «Ала-Тоо» (улица Кок-Кыя), села Озерное (улицы Лесхозная, Аульская, Зеленая, Молодежная, Фрунзе, Школьная, Спутник, Новая, Центральная, Заводская, Ершебулова, Пруд, Шоссейная, Балыкчи, Ташкентская, жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Бирдик, Алга)), Мраморное (улица Акчи), жилмассив «Тендик» (улица Тендик), село Рассвет (улица Лесхоз), жилмассив «Эне-Сай» (улицы Эне-Сай-1 — Эне-Сай-15, Курманджан Датки, Орхон, Култегин);

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кербез, Кырк-Кыз, Ак-Чолмок, Жайыл-Мырза), отрезки улиц Маликова, Ломоносова, Аммосова, Пономарева, жилмассив «Касым» (улицы Казык, Кубаныч, Салтанат).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улица Алма-Атинская, Чекиш-Ата до объездной, улицы Заречная, Гидростроитель, Чапаева, Панфилова, Набережная), Мыкан (улицы Гэсовская, Строительная, Проектируемая, жилмассив «16 га»), Горная Маевка (улицы Восточная, Насип уулу Садырбека, Кыргызская), Кок-Жар (улицы Матыева, Нурмамбета, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Горького, Забайкальская, переулок Забайкальский), Сокулук (улицы 8 Марта, Кирова, Жаштык, Железнодорожная, Ленинградская, переулок Железнодорожный), Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, микрорайон имени Изакеева, улицы Северная, Апасова, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, переулки Лесной, Северный, улицы Фрунзе, Пионерская, Зеленая Балка, Школьная, МТФ 2а), Западное (улицы Молодая Гвардия, Парковая, Гасангусенова, Рамазана), Заря (улицы Гагарина, Юбилейная, Молодежная, Набережная), Шалта (улица Калмырза, кошара), Чон-Джар (улица Термечикова), Кун-Туу (дачи), Военно-Антоновка (улица Фрунзе, 197, 201);

9.00-19.00 — село Новопавловка (улицы Бейшеналиевой, Кирова);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — села Эрик-Туу, Ийри-Суу, город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, 24, 26, Лермонтова, Победы, квартал «Спортивный»);

9.00-17.00 — село Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Беловодское (улицы Кирова, Восточная, Звездная, Урожайная), Садовое (улицы Степная, Дзержинского, Кузнечная);

13.00-17.00 — село Темен-Суу (ущелье Широкое);

9.00-13.00 — села Петровка (улицы Центральная, Советская, Толстого, Бештерекская, 27-го партсъезда, Новая, Ломоносова, Фрунзе, Военная), Толок (улицы Токтогула, Эгимбаева, Комсомольская, Школьная, кошары);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Панфиловка (улица Центральная, переулок Каиндинский);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 31, улицы Советская, Казахстанская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Искра (улицы Фабричная, Мира, Победы);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Фрунзенская, Фурманова);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улица Шевченко), село Новопокровка (улицы Ленина, Горького);

Кеминский РЭС