7 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.30 — отрезки улиц Фрунзе, Суюмбаева, Осмонкула;

9.30-15.00 — 6-й микрорайон (роддом);

9.00-14.00 — улица Ала-Арчинская, 69;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Уркор);

9.00-18.00 — отрезок улицы Абаканской (западная промзона);

9.00-12.00 — отрезки улиц Курганской, Логвиненко, Орозбекова, Серова, Тоголока Молдо, переулок Донской, село Маевка (улицы Садаева, Сельская, Совхозная, Тулебердиева);

12.00-15.00 — отрезки улиц Фиолетовой, Ушакова, Тоголока Молдо, Пржевальского, Исанова;

12.45-16.00 — отрезки улиц Малышева, Куренкеева, Кулиева, Каспийской, Араванской.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Панфилова, Горького, переулок Чуйский), Мыкан (улицы Гэсовская, Строительная, жилмассив «16 га»), Арашан (улицы Клубная, Сулайманова, генерала Акматова, 8 Марта), Лебединовка (проспект Победы, улица Комсомольская, «Городок энергетиков»);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Белинская, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Московская, Ленинградская, Кайназаровой, Свердлова, Шопокова, Киевская, Бакыта, Токтогула, Больничная, Алма-Атинская, 27-го Партсъезда, Калинина, Ленина, Мичурина, Правды, переулок Ленина, улицы Кирова, Фрунзе, Достук, Юбилейная, Полевая, Школьная, Мира, Ошская, Весенняя, Набережная, Победа, Восточная, Садовая, Проектируемая, Батаева, переулки Ленинградской, Школьный, Московский, Юбилейный, Ленина), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина), город Шопоков (улицы Пионерская, Токтогула, Комсомольская, Машиностроительная, Гоголя);

9.00-18.00 — села Джанги-Джер (улица Шопокова, микрорайон № 1), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Западная, Пограничная, Советская, Южная);

12.00-18.00 — села Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, переулки Ат-Башинский, Западный, улицы Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулок Садовый), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина), село Майское (улицы Проектируемая, Найденова, Первомайская);

9.30-19.00 — село Студенческое (улицы Артезианская, Юбилейная, переулок Ново-Садовый);

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, 20, 24, Токтогула, Федорова, переулок Кирова, улицы Кирова, Фурманова, 40 лет Киргизии), села Суусамыр, Джекен (кормоцех);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Сарго (кошары);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Гвардейская), Садовае (улицы Советская, Прогресс, Школьная, Чапаева, Молодежная, Степная, Дзержинского, Кузнечная), Беловодское (улицы Кирова, Восточная, Звездная, Урожайная);

9.00-18.00 — село Ак-Суу (улицы Попова, Новая, Заводская);

9.00-16.00 — село Садовое (улица Пролетарская, конюшня);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Фрунзенская, Фурманова), Кен-Булун (улица Токтогула);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Пионерская, Полевая);

Токмакский РЭС

9.00-16.00 — город Токмак (улицы Жантаева, 30, Гагарина, Советская, Трясина, Узбекская, Береговая, Советская, Охотничья, Первомайская, Пионерская, Интернациональная, Татарская, Толстого, Комсомольская, Победы, Токтогула, Куйбышева, Горького, Пушкина, район рынка);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улица Пушкина);

13.00-17.00 — село Ново-Покровка (улица Ленина);

Кеминский РЭС