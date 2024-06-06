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Общество

В милиции Бишкека рассказали, зачем они обходят все бассейны и водоемы города

Столичные милиционеры обходят все бассейны и водоемы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Бишкека.

По ее данным, делаются эти обходы в целях профилактики.

«С наступлением лета и открытием купального сезона сотрудники Службы общественной безопасности ГУВД столицы совместно с представителями районных муниципальных администраций и работниками МЧС провели профилактические мероприятия по предотвращению несчастных случаев на воде. В городе более 20 бассейнов и природных водоемов», — говорится в сообщении.

В ходе патрулирования водных объектов сотрудники милиции не только проверяют их на факт выявления детей, купающихся без присмотра родителей, но и беседуют с отдыхающими, раздают памятки по безопасному поведению на воде и обновляют таблички с предупреждениями.

Проведены профилактические мероприятия с администраторами и спасателями бассейнов. Проверки продолжатся до окончания летнего сезона.

Стоит отметить, чаще всего несчастные случаи происходят из-за того, что граждане пренебрегают мерами личной безопасности при нахождении вблизи водоемов. Зачастую игнорируют таблички о запрете купания. При этом в данных необорудованных местах нет людей, которые могли бы помочь в случае опасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295924/
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