21:13
USD 87.70
EUR 95.02
RUB 0.97
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 июня: без осадков

В Кыргызстане без осадков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295519/
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 1 июня 2021 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 июня: будет солнечно и жарко
Чего ждать кыргызстанцам от июня. Синоптики о погоде первого летнего месяца
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 мая: будет солнечно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 мая: в Бишкеке без осадков
В Бишкеке жара и никаких дождей. Прогноз на 30 мая — 2 июня
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 мая: в Бишкеке без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 мая: днем без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 мая: будет солнечно
Когда в Бишкек вернется солнце, рассказали синоптики. Прогноз на 27-29 мая
Популярные новости
Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у&nbsp;вас увеличится Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у вас увеличится
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Чего ждать кыргызстанцам от&nbsp;июня. Синоптики о&nbsp;погоде первого летнего месяца Чего ждать кыргызстанцам от июня. Синоптики о погоде первого летнего месяца
Накопительная пенсия. Оставить на&nbsp;старость или использовать досрочно? Накопительная пенсия. Оставить на старость или использовать досрочно?
Бизнес
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
1 июня, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 июня: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 июня: без осадков
19:03
В Бишкеке открылся IV Международный детский фестиваль «Наристе-2024»
18:10
Водоканал за 480 миллионов сомов ввели в эксплуатацию в Баткене
17:17
Предприятие по сортировке и переработке отходов запустили в городе Ош
16:33
Победители конкурса «Язык Пушкина на родине Айтматова» поедут в Санкт-Петербург