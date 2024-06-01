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21:00, 01 июня 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 июня: без осадков
21:00, 01 июня 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
В Кыргызстане без осадков.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/295519/
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