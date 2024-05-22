В Бишкеке 22 мая облачно, временами дождь. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 14 часов 53 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-18.00 — 10-й микрорайон, отрезки улиц Малдыбаева, Камской, Курганской, Тоголока Молдо;

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 4/1 (3-4-й подъезды), отрезки улицы Ибраимова (от улицы Жумабека до проспекта Жибек Жолу);

9.30-15.00 — улица Абдрахманова, 119, 105, 105/1;

9.00-17.00 — отрезки улиц Ак-Муз, Жумабека, Мурманской, Худайбергенова, Токтоналиева, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Курманджан Датка, Алты-Бакан, Омуракунова), улица Токтоналиева, 60, отрезки улиц Ташаузской, Поваринской, Курчатова, Серафимовича, Садырбаева, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Садыбакасова, Эр-Тайлак, Ак-Тан, Кен-Кол, Камбар-Ата, Щербет, Кара-Кужур, Шералиева), «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-15 — Ак-Бата-20);

9.00-18.00 — отрезки улиц Ладожской, 2-е Черепки, Кулиева, Кудрука, переулки Илийский, Беломорский, Араванской.

20-23 мая — район, ограниченный ГРС-1, Васильевским трактом, БЧК, улицей Юбилейной, селами Пригородным, Маевкой, улицами Молодая Гвардия, Киргизской, Коллекторной, Саадаева, Новой, переулком Советским, МЧК, жилмассивами «Жениш» и «Алтын-Бешик».

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

Памятные даты

Международный день биологического разнообразия

Фото Союза охраны природы Германии (NABU) — Кыргызстан. Снежный барс

Ежегодно с 2001-го 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия.

Главная задача этого дня — обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.

Основана Международная федерация кинологов

22 мая 1911 года в бельгийском Тюэне основана Международная федерация кинологов.

Сегодня Международная кинологическая федерация (FCI) — международная ассоциация кинологических федераций, созданная с целью развития и защиты кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. Ее членами являются кинологические организации разных государств (по одной от каждой страны).

В федерацию входят национальные кинологические федерации 97 стран, в том числе и Кыргызстана.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Таалай Курманов

Народный художник Кыргызской Республики родился 22 мая 1949 года.

Заслуженный деятель культуры, академик Национальной академии художеств хорошо известен в Кыргызстане, России и странах СНГ. Его дипломной работой стал интерьер кинотеатра «Манас».

Способность реализовать свой творческий потенциал и профессиональный опыт в различных видах и жанрах искусства позволяют художнику создавать как графические, так и живописные произведения. Проявил себя и в книжной графике. Особое место в творчестве занимает пятитомное издание кыргызского эпоса «Манас» по варианту Саякбая Каралаева. В станковой графике художник разрабатывает различные темы: трудовая жизнь, образы близких и пейзажи.

С 1983-го — член Союза художников СССР.

Куда сходить

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