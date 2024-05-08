Школе в Минске присвоено имя кыргызстанца Жумаша Асаналиева

Минской средней школе № 11 присвоено имя Героя Советского Союза, кыргызстанца Жумаша Асаналиева. Об этом на своей странице в Facebook написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси.

«В честь этого знаменательного события в стенах школы состоялось торжественное мероприятие. Открыли памятную доску, выступили перед школьниками и гостями, посмотрели концертную программу», — говорится в посте.

Жумаш Асаналиев родился 10 мая 1923 года в селе Отуз-Уул ныне Ак-Суйского района. В Красную Армию призван в 1942 году Пржевальским районным военным комиссариатом. 25 июня 1944 года в бою с противником, не желая сдаваться в плен, последней гранатой взорвал себя и окруживших его фашистов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Асаналиеву Жумашу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.